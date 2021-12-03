Источник: Задержанных Сергея Арефьева и Владислава Левчугова этапировали в Москву

Бенефициара и руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова, а также руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева, задержанных по делу о взятке, этапировали в Москву. Меру пресечения им определит Басманный районный суд столицы.

Ранее сообщалось, что первый зампредседателя СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Арефьева. По версии следствия, он расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.

По информации источников ТВ2, посредником и был Владислав Левчугов.