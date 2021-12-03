Источник: Задержанных Сергея Арефьева и Владислава Левчугова этапировали в Москву

Бенефициара и руководителя группы компаний «Лама» Владислава Левчугова, а также руководителя первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Томской области Сергея Арефьева, задержанных по делу о взятке, этапировали в Москву. Меру пресечения им определит Басманный районный суд столицы.
Ранее сообщалось, что первый зампредседателя СКР возбудил уголовное дело о получении взятки в отношении Арефьева. По версии следствия, он расследовал уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством одной из местных компаний. Арефьев нашел посредника, который сообщил об этом учредителю юрлица. Предприниматель обратился в правоохранительные органы, и 2 декабря при передаче взятки сотрудника СКР, а также его посредника задержали.
По информации источников ТВ2, посредником и был Владислав Левчугов.
Источники также утверждают, что взятка вымогалась у руководителя Томского кабельного завода Сергея Чуловского. Они отмечают, что с начала этого года на «Томсккабеле» прошли несколько обысков и выемка документов.
В настоящее время «Томсккабель» входит в число ведущих производителей кабельно-проводниковой продукции в России. Технический парк компании насчитывает более 100 современных технологических линий с возможностью ежемесячной переработки до 1500 тонн меди и 700 тонн алюминия. Заводом освоено производство более 2000 марок кабеля. В 2019 году «Томсккабель» вошел в тройку лидеров по производительности труда в отрасли.
По данным «Контур.Фокус», чистая прибыль предприятия на конец 2020 года составила 17,8 млн рублей. За 2020 год завод заплатил свыше 74 млн рублей налогов и сборов.