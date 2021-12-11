Задержан томский предприниматель Сергей Агеев

С 1995 года начал заниматься самостоятельной коммерческой деятельностью в сфере торговли. С 1997 г. занялся лесозаготовкой и строительством. С 2007-2011 год был депутатом областной Думы.

Сергей Агеев родился 6 июля 1972 года в п. Нарым Парабельского района Томской области. После окончания Нарымской средней школы поступил в Новосибирское метеорологическое училище. Получив образование, в 1990 году поступил на службу в военно-морской флот. 1990-1992 гг. – отслужил в силах ВМФ в г. Североморске в качестве радиста боевого корабля. После армии вернулся в с. Парабель, поступил на службу в милицию. Окончил Новосибирский государственный аграрный университет по специальности «юриспруденция».

Больше всего Сергей Агеев стал известен как руководитель «Северной группы». В частности, именно она с 2010 и до конца 2014 года работала на площадках Особой экономической Зоны технико-внедренческого типа Томска. Первые сложности начались в 2012 году и были связаны со строительством водопровода протяженностью около трех километров. Темпы и качество работ критиковали первые лица города: Николай Николайчук и Евгений Паршуто, который уже тогда отмечал недееспособность «Северной группы». Компания, в свою очередь, заявила, что критика ничем не обоснована, так как изначально заказчик — департамент капитального строительства — предоставил документацию «низкого качества», то есть не соответствующую действительности, а трубы старого водопровода слишком ветхие и не позволяют сделать всю работу быстро.

Осенью 2013 года после прихода нового руководителя Томской особой экономической зоны (ОЭЗ) финансирование строительства прекратилось. Выполненные работы не принимались, возникли претензии по качеству выполнения работ.

Позднее у компании сложилась серьезная задолженность по зарплате перед сотрудниками. Ее деятельность проверила Счетная палата, прокуратура. Как позже выяснили аудиторы Счетной палаты, «Северная группа» построила водопровод на 66,3% от стоимости, за что получила от мэрии в общей сложности около 220 млн. рублей. В 2014 году суд взыскал с ООО «Северная группа» 306 тысяч рублей в пользу администрации Томска.

В апреле 2017 года «Северную группу» признали банкротом. Позже банкротом был признан и сам Агеев. На дату составления отчета финансового управляющего, долг Сергея Агеева составил около 700 миллионов рублей. Примечательно то, что сам Агеев долгое время был одним из ключевых спонсоров «Единой России» в регионе.