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Главная Новости Источники ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томск на следующей неделе
Новости

Источники ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томск на следующей неделе

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 дня назад

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томскую область на следующей неделе. Данную информацию ТВ2 подтвердили сразу несколько независимых источников. Это первый визит чиновника подобного уровня в Томск за последние несколько лет.

27 июня в Томск прилетал спецборт. Как объяснили журналисту ТВ2, борт прилетал пустой. Главная цель такого полёта — проверить трассу. 

«Два дня подряд, 26 и 27 июня, к нам прилетали борты для разведки трассы. 29 июня, прилетел Сухой Суперджет 100 СЛО России, который привёз чиновников, видимо с низов. 2 июля прилетал Ил-76, который привёз людей, по сей видимости ФСОшники и  привезли "чёрные" автомобили, мерседес, лимузин и микроавтобус», — сообщили ТВ2.

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Ранее мы сообщали, что премьер-министр посетит Северск, где идёт реализация проекта «Прорыв», а также создаётся Территория опережающего развития. 

По данным источников ТВ2, также Михаил Мишустин проведёт совещание в Томске, основной темой которого станет строительство кампуса на левом берегу Томи, и посетит новую школу в Северном парке. 

Есть вероятность, что из Томска премьер-министр отправится в Кузбасс на мероприятия, приуроченные к юбилею области.

В последний раз Томскую область чиновник подобного уровня посещал в 2010 году. Это был Дмитрий Медведев, который в тот момент занимал пост главы государства. 

UPD. 

В августе 2012 года Дмитрий Медведев, уже занимавший должность премьер-министра, также на несколько часов посетил Томск. Тогда он встретился с губернатором региона и побывал в пожарной части.

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