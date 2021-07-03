Источники ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томск на следующей неделе

Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томскую область на следующей неделе. Данную информацию ТВ2 подтвердили сразу несколько независимых источников. Это первый визит чиновника подобного уровня в Томск за последние несколько лет.

«Два дня подряд, 26 и 27 июня, к нам прилетали борты для разведки трассы. 29 июня, прилетел Сухой Суперджет 100 СЛО России, который привёз чиновников, видимо с низов. 2 июля прилетал Ил-76, который привёз людей, по сей видимости ФСОшники и привезли "чёрные" автомобили, мерседес, лимузин и микроавтобус», — сообщили ТВ2.

Ранее мы сообщали, что премьер-министр посетит Северск, где идёт реализация проекта «Прорыв», а также создаётся Территория опережающего развития.



По данным источников ТВ2, также Михаил Мишустин проведёт совещание в Томске, основной темой которого станет строительство кампуса на левом берегу Томи, и посетит новую школу в Северном парке.

Есть вероятность, что из Томска премьер-министр отправится в Кузбасс на мероприятия, приуроченные к юбилею области.