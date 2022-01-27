Источник: из Томска в Курск вылетел борт с росгвардейцами

Больше 130 военнослужащих Росгвардии отправились накануне из Томска в Курск. Информацию об этом подтвердил ТВ2 источник в аэропорту Томска. По словам другого источника, подобная переброска людей вызвана напряженной ситуацией на границе с Украиной.
По словам источника, самолет с военнослужащими из Северска, Томска и Юрги вылетел накануне, 26 января. Специальный борт Ил-76 отправился в город Курск, который находится в менее, чем в 100 километрах от границы с Украиной.
Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины. В частности, 24 января в тиктоке опубликовали видео с военной техникой, которую перевозили по железной дороге. Ролик, как утверждается, снят в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.
Ростов-на-дону pic.twitter.com/fFA4PCjVcQ— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 26, 2022
С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения в Украину. Российские власти объясняют перемещения войск учениями и уверяют, что не собираются ни на кого нападать.
За последнюю неделю президент Украины Владимир Зеленский дважды выступал с обращениями к украинцам из-за возможного российского вторжения. Он призвал не поддаваться панике, «снимая со счетов деньги, разбирая все с полок, сбрасывая всем друзьям и знакомым фейки и страшилки».
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, в случае нападения России на Украину «это будет крупнейшее вторжение со времен Второй мировой войны» и «оно изменит мир».
Российское Министерство иностранных дел называет информацию о подготовке наступления России на Украину «спекуляцией». Россия выдвинула США и НАТО требования по гарантиям безопасности. Ключевыми из них были отказ альянса от приема Украины и размещения своих войск на территории стран, вошедших в него после 1997 года. Госсекретарь США Энтони Блинкен и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели пресс-конференции, на которых заявили, что НАТО не откажется от принципа открытых дверей.