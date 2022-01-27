Источник: из Томска в Курск вылетел борт с росгвардейцами

Больше 130 военнослужащих Росгвардии отправились накануне из Томска в Курск. Информацию об этом подтвердил ТВ2 источник в аэропорту Томска. По словам другого источника, подобная переброска людей вызвана напряженной ситуацией на границе с Украиной.

ИЛ-76. Иллюстративное фото ИЛ-76. Иллюстративное фото

По словам источника, самолет с военнослужащими из Северска, Томска и Юрги вылетел накануне, 26 января. Специальный борт Ил-76 отправился в город Курск, который находится в менее, чем в 100 километрах от границы с Украиной. Ранее расследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT) сообщила, что российских десантников начали перебрасывать ближе к границе Украины. В частности, 24 января в тиктоке опубликовали видео с военной техникой, которую перевозили по железной дороге. Ролик, как утверждается, снят в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

С осени 2021 года Россия наращивает группировку войск у границ Украины, из-за чего западные страны опасаются вторжения в Украину. Российские власти объясняют перемещения войск учениями и уверяют, что не собираются ни на кого нападать.