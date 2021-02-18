Источник: власти Томской области хотят снять Эльмана Юсубова с должности главы избиркома
Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов может покинуть свой пост. Об этом ТВ2 сообщил источник в областной администрации. По словам источникам, на смене главы избиркома настаивает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В качестве возможного кандидата на этот пост источник называет начальника департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислава Радзивила.
Телеграм-канал TOMSKPOLIT отмечает, что сменить Юсубова на Радзивилла советуют губернатору несколько человек.
«Он будет способствовать достижению необходимого результата теми инструментами, которые ранее не использовались. Не знаем, как к этой информации отнесутся в Центризбиркоме и АП, но в регионе все очень удивлены и обеспокоены. Все также понимают, что в Томске отсутствует партийная дискриминация, жители Томска весьма активно поддерживают тех представителей «Единой России», которые реально работают, а не только делают вид. Например, Илью Леонтьева, Владимира Самокиша, Чингиса Акатаева и ряд других. Нужно учитывать важную местную особенность. Неофициальное название Томска – «Сибирские Афины», здесь жители особенно ценят демократические процедуры, поэтому любые фальсификации могут резко усилить напряжение в обществе, они снизят рейтинг партии власти и подорвут доверие ко всей государственной системе, что консолидирует разрозненные оппозиционные силы. Никому в Томске не нужны никакие фальсификации, мы уверены, что против них выступит и здоровая часть партии, тем более они не нужны томичам, тогда зачем их сейчас начинать? Решение нужно искать совсем в другом месте и другими способами, которые связаны с открытой публичной конкуренцией, в том числе и в томском медиапространстве», — говорится в посте.
Сам Эльман Юсубов в разговоре с журналистом ТВ2 не подтвердил поступившую информацию.
«Узнал про эти слухи от вас. Возможно, кто-то и хочет, чтобы я покинул этот пост, но я пока работаю и работы у меня много», — сказал он.
Источник телеграмм-канала «Томский очкарик» сообщает, что заявление об отставке Юсубова в ЦИК поступило.
«По моей информации, решения об уходе еще нет, но заявление уже есть. Тем не менее, Элла Памфилова заявление не приняла. Дальше — дело за компромиссом между губернатором области и руководителем ЦИК РФ», — говорится в телеграм-канале. В качестве причин для отставки Юсубова указывается то, что он «фактор риска предстоящей избирательной кампании для внутриполитического блока в первую очередь потому что Эльман против лобовых и простых мобилизационных схем».
Эльман Юсубов окончил Юридический факультет ТГУ в 1986 году. Кандидат юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации. Автор свыше 90 научных статей, двух монографий. К сфере научных интересов относится Конституционное (государственное) право, государственное строительство, конституционные ценности.
В 2004 году был назначен членом Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса. 21 апреля 2008 года, по предложению ЦИК РФ был избран ее председателем и затем переизбирался на эту должность еще два раза, в последний раз в 2018 году.
Последние крупные выборы в Томской области прошли в сентябре 2020 года. Тогда на выборах в городскую Думу «Единая Россия» потеряла большинство на мажоритарных округах, уступив кандидатам от оппозиции.
В сентябре 2021 года жители Томской области будут избирать представителей в областной парламент, а также в Государственную Думу.
Добавим, что наблюдатели неоднократно отмечали, что Томская область входит в число регионов с минимальным числом нарушений на выборах. Эльман Юсубов, комментируя прошедшие выборы, отмечал, что впервые столкнулся с предубеждением, что работники избирательных комиссий будут нарушать законодательство.
«Члены участковых избирательных комиссий столкнулись с проблемой взаимоотношений с наблюдательским корпусом. Особенно с наблюдателями, которые представляли новые политические силы, кандидатов. По результатам общения с коллегами могу сказать, что наблюдатели от новых политических сил пришли на участи с предубеждением, что члены комиссий могут и не только могут, но и обязательно занимаются неправедным делом. И они пришли не сами по себе, их на это настроили», — рассказывал он на пресс-конференции.
Сам же он неоднократно подчеркивал, что именно народ является источником власти.
«Избирательные комиссии не имеют права обсуждать или оценивать ту или иную технологию, которую принимают политические силы, вовлеченные в процесс. Мы глубоко убеждены, что на окончательные итоги выборов влияют избиратели, а не технологии. Они являются главным субъектом избирательного процесса. Наш народ является источником власти. Поэтому мы обязаны ориентироваться на свободную волю наших граждан, а не размышлять и оценивать ту или иную технологию».
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