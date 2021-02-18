Источник: власти Томской области хотят снять Эльмана Юсубова с должности главы избиркома

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Глава избирательной комиссии Томской области Эльман Юсубов может покинуть свой пост. Об этом ТВ2 сообщил источник в областной администрации. По словам источникам, на смене главы избиркома настаивает губернатор Томской области Сергей Жвачкин. В качестве возможного кандидата на этот пост источник называет начальника департамента по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Ростислава Радзивила.

Телеграм-канал TOMSKPOLIT отмечает, что сменить Юсубова на Радзивилла советуют губернатору несколько человек.

«Он будет способствовать достижению необходимого результата теми инструментами, которые ранее не использовались. Не знаем, как к этой информации отнесутся в Центризбиркоме и АП, но в регионе все очень удивлены и обеспокоены. Все также понимают, что в Томске отсутствует партийная дискриминация, жители Томска весьма активно поддерживают тех представителей «Единой России», которые реально работают, а не только делают вид. Например, Илью Леонтьева, Владимира Самокиша, Чингиса Акатаева и ряд других. Нужно учитывать важную местную особенность. Неофициальное название Томска – «Сибирские Афины», здесь жители особенно ценят демократические процедуры, поэтому любые фальсификации могут резко усилить напряжение в обществе, они снизят рейтинг партии власти и подорвут доверие ко всей государственной системе, что консолидирует разрозненные оппозиционные силы. Никому в Томске не нужны никакие фальсификации, мы уверены, что против них выступит и здоровая часть партии, тем более они не нужны томичам, тогда зачем их сейчас начинать? Решение нужно искать совсем в другом месте и другими способами, которые связаны с открытой публичной конкуренцией, в том числе и в томском медиапространстве», — говорится в посте.

Сам Эльман Юсубов в разговоре с журналистом ТВ2 не подтвердил поступившую информацию.

«Узнал про эти слухи от вас. Возможно, кто-то и хочет, чтобы я покинул этот пост, но я пока работаю и работы у меня много», — сказал он.

Источник телеграмм-канала «Томский очкарик» сообщает, что заявление об отставке Юсубова в ЦИК поступило.

«По моей информации, решения об уходе еще нет, но заявление уже есть. Тем не менее, Элла Памфилова заявление не приняла. Дальше — дело за компромиссом между губернатором области и руководителем ЦИК РФ», — говорится в телеграм-канале. В качестве причин для отставки Юсубова указывается то, что он «фактор риска предстоящей избирательной кампании для внутриполитического блока в первую очередь потому что Эльман против лобовых и простых мобилизационных схем».