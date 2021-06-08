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08 июня,
2021
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Источник ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томскую область

ТВ2
ТВ2
33 минуты назад

По словам источника ТВ2, власти области ожидают, что Северск в течение месяца посетит премьер-министр России Михаил Мишустин. По словам источника, поводом для поездки может стать расширение границ территории опережающего развития в ЗАТО Северск.

Источник ТВ2: Премьер-министр Михаил Мишустин посетит Томскую область

Ранее Михаил Мишустин подписал постановление, которое позволяет это сделать. Власти отмечают, что расширение границ ТОРа позволит реализовать несколько инвестпроектов. В том числе — предприятия по переработке техногенного сырья и производству фторсодержащих продуктов, а также завод по изготовлению ориентированно-стружечных плит. Ожидаемый объем инвестиций — более десяти миллиардов рублей.


Создать ТОР «Северск» власти Томской области пытались еще в 2016 году, однако это не удалось сделать из-за юридической коллизии: Северск одновременно имел статус и моногорода, и ЗАТО. Соответствующие поправки в закон о ТОРах утверждены Госдумой в ноябре 2017 года.


В итоге Северская ТОР была создана в 2019 году. На начало 2021 года свои проекты на площадке ТОРа реализовывали 12 компаний малого, среднего и крупного бизнеса. Совокупный объем инвестиционных обязательств составлял 1,8 миллиарда рублей, предусмотрено создание 429 рабочих мест.


ТОР в Северске является составной частью проекта создания в регионе центра «ИНО Томск». Проект предусматривает формирование в ЗАТО кластера ядерных технологий, а также развитие неядерных производств. Северская ТОР будет иметь химико-технологическую специализацию и станет третьей территорией льготного налогообложения.


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