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13 марта,
2021
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Источник: томского дознавателя полиции подозревают в распространении наркотиков

ТВ2
ТВ2
11 минут назад

Оперативники собственной безопасности регионального УМВД пресекли противоправное деяние. Официально информации о том, что в чем именно состояло нарушение закона нет, но по данным источников речь идет о распространении наркотиков. 


«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния дознавателем одного из территориальных органов», — сообщает пресс-служба УМВД.

Сейчас в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Если вина будет будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а также «понеснт наказание в установленном законом порядке».

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