Источник: томского дознавателя полиции подозревают в распространении наркотиков

Оперативники собственной безопасности регионального УМВД пресекли противоправное деяние. Официально информации о том, что в чем именно состояло нарушение закона нет, но по данным источников речь идет о распространении наркотиков.







«Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД России по Томской области выявлен факт противоправного деяния дознавателем одного из территориальных органов», — сообщает пресс-служба УМВД.



Сейчас в отношении сотрудника проводится служебная проверка. Если вина будет будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел, а также «понеснт наказание в установленном законом порядке».

