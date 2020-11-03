Источник: Томские техникумы попросили подготовить кровати и матрасы для ковидных госпиталей

Как сообщил Агентству новостей ТВ2 сотрудник одного из томских техникумов, региональный департамент профессионального образования попросил учебные заведения выделить кровати и матрасы для респираторных госпиталей Томска.





«Департамент среднего образования обязал все техникумы, где есть общежития, выделить кровати и матрасы для ковидных госпиталей. Я так предполагаю, что сейчас едет комиссия московская, они в случае проверки хотят показать, что все люди [в госпиталях] лежат, а не стоят», — сказал источник.





По его словам, приказ был неофициальный, а директорам техникумов просто позвонили из департамента.





При этом сотрудник техникума отметил, что в заведении нет лишних матрасов, которые они могли бы передать без ущерба для собственных общежитий. «Только списанные, от них уже ловить нечего», — констатировал он.





Источник уточнил, что не знает, когда матрасы и кровати будут забирать из общежитий.





«Вот дал информацию департамент, не знаю, когда они будут забирать, как это все должно организовано быть — непонятно. Мы уже посчитали, сколько чего у нас», — сказал сотрудник.





Корреспондент Агентства новостей ТВ2 обратился за комментарием в областной департамент профессионального образования, там пообещали предоставить информацию позже.





Накануне в соцсетях Томска разошлось видео из приемного покоя второй МСЧ, на котором показано, что даже в коридорах госпиталя мест под койки не осталось, а некоторые пациенты сидят на стульях. Власти Томской области объяснили происходящее наплывом пациентов. По их данным, в выходные в МЧС в сутки по поводу госпитализации обращались до 90-95 человек. По их информации, чтобы избежать повторения ситуации, был расширен приемный покой Больницы скорой медицинской помощи, Томской районной больницы и МСЧ № 2 с 80 до 150 коек. Позднее в соцсетях появились новые фотографии МСЧ № 2, на которых видно, что коридоры медучреждения пусты.





Позже министр здравоохранения РФ поручил томскому региональному Управлению Росздравнадзора провести проверку МСЧ № 2.





«По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Томской области проведет проверку ОГБУЗ «Медико-санитарная часть № 2», где, по сообщениям СМИ, пациенты с коронавирусной инфекцией лежат в коридорах», — сказано в сообщении на федеральном сайте Росздравнадзора.





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