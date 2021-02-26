Исследование: женщины в Томской области готовы зарабатывать почти в 1,5 раза меньше, чем мужчины

По данным исследования, средняя зарплата, желаемая женщинами в Томской области, 28 тысяч рублей, тогда как мужчины хотят зарабатывать в 1, 4 раза больше — в среднем 40 тысяч рублей. В исследовании отмечается, что в 2020 году работодатели чаще приглашали на собеседования женщин, при этом среднее зарплатное предложение на такие вакансии — 28 тысяч рублей, для мужчин этот показатель был равен 35 тысячам рублей.

Служба исследований портала HeadHunter изучила зарплатные ожидания женщин и мужчин на рынке труда Томской области и выяснила, что женщины готовы зарабатывать на 12 тысяч рублей меньше.

«Вакансии с самыми высокими зарплатами, по которым работодатели из региона приглашали на собеседование женщин, обычно относились к сферам «Высший менеджмент» (45 000 рублей), «Строительство», а также «Домашний персонал», «Автомобильный бизнес», «Добыча сырья», «Страхование» (по 40 000 рублей). Но при этом, мужчин в тех же самых сферах чаще приглашали на вакансии с более высокой заработной платой: на топ-менеджерские позиции – 57 000 рублей, а в сфере добычи сырья 60 000 рублей», — говорится в сообщении.





Отмечается, что самая весомая разница в мужских и женских зарплатах заметна в сфере «Домашний персонал». Предложения в вакансиях из этой отрасли, на которые чаще приглашают мужчин, выше на 25 000 рублей, чем тех, на которые чаще приглашают женщин. Ощущается разница в заработке в сферах госслужбы (23, 5 тысячи рублей), добычи сырья и автомобильном бизнесе (20 тысяч рублей), высшем менеджменте (12,5 тысяч рублей).





«Интересно было посмотреть соотношение мужчин и женщин из Томской области, желающих получить работу в сфере высшего менеджмента. Кандидатов-мужчин оказалось вполовину больше, при этом они заявляли более высокие зарплатные ожидания, в среднем, 194 тысячи рублей, тогда как женщины – 66 тысяч рублей», — говорится в результатах исследования.





Отмечается, что резюме женщины-руководителя с самыми высокими зарплатными ожиданиями в Томской области относилось к профсфере «Транспорт, логистика». Соискательница хотела зарабатывать 525 тысяч рублей, при этом готова обеспечивать прибыль от 1 миллиона рублей.







«Сейчас есть тренд на соблюдение гендерного баланса в органах управления, который позволяет не только лучше нанимать и удерживать ценные кадры, но повышать эффективность бизнеса до 20%. Так что перекос в зарплатах женщин и мужчин-руководителей со временем будет выравниваться. Исследователи бизнеса говорят о том, что первые женщины управленцы подражали правилам поведения мужчин, однако вторая волна женщин-руководителей высшего эшелона создает и разрабатывает свой специфический стиль управления, построенный на гибкости методик, балансе логики и интуиции», — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

