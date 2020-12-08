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08 декабря,
2020
Новости

Исследование: Жители Томской области за год стали больше выпивать и курить

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томская область опустилась сразу на 12 строчек в ежегодном рейтинге регионов России по отсутствию вредных привычек. Такой рейтинг составляет РИА Новости.


Эксперты при исследовании учитывали несколько параметров: потребление табачных изделий и алкоголя, число преступлений, которые совершались в состоянии опьянения, в том числе наркотического, смертность от отравления алкоголем и статистику преступлений, связанных с наркотическими и аналогичными веществами. Все данные учитывались за 2019 год.


После изучения показателей эксперты выяснили, что среди жители Томской области в прошлом году стало больше тех, кто имеет вредные привычки. Область заняла 52 место из 85 регионов. Также каждой строчке рейтинга соответствует несколько баллов, чем балл выше, тем меньше вредные привычки распространены среди населения. Так, Томская область набрала 53 балла.


Согласно рейтингу, в СФО много злоупотребляют вредными привычками жители Алтайского края (62, 7 баллов) и Омской области (57, 4 балла). А меньше всего употребляют спиртное и табак в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии. 

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