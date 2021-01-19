Исследование: В Томской области самая медленная в Сибири очередь на жилье

«В России 54% всех семей, стоящих в очереди на жилье на конец 2019 года, ждут его минимум 10 лет. 16 лет на получение квартиры — один из самых больших показателей в России», — сообщили они.

В регионах Сибирского федерального округа дольше всего ждать квартиру тем, кто находится в очереди на жилье, придется жителям Томской области. К такому выводу пришли исследователи издания «Важные истории» .

Как рассказали в издании, для расчета скорости получения жилья в каждом регионе использовали данные Росстата по по статистической форме «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений». Дата-журналисты рассчитали несколько показателей: сколько человек стояли в очереди на начало каждого года, на сколько позиций очередь сокращалась каждый год. При этом некоторые категории граждан получают жилье вне очереди: это дети-сироты, люди с тяжелыми хроническими заболеваниями, и другие — они тоже учитываются как состоящие на жилищном учете. Число тех, кто выбыл из очереди, считали по формуле: «снятые с учета за год» минус «получившие жилье вне очереди».





Остаток в очереди рассчитывали по формуле «состоявшие на учете на начало года» минус «выбывшие из очереди». Таким образом, год, когда остаток в очереди равен нулю, считается годом, когда человек сможет получить квартиру.





«Данные Росстата, необходимые для расчетов показателей, доступны с 2005 по 2019 год (кроме Крыма, Севастополя, Ингушетии, Чечни, Адыгеи и Красноярского края, по которым отсутствуют данные за некоторые годы). Поэтому в исследовании оценивалась вероятность, по которой россиянин, вставший на учет к началу 2005-го, получил квартиру до 2019 года. Это показывает, с какой скоростью двигалась очередь на жилье в последние 15 лет», — уточнили исследователи.





Они отметили, что для регионов, в которых ожидание составляет больше 15 лет, составили прогноз. При этом исходили из того, как в среднем двигалась очередь с 2005 по 2019 год.





По итогам исследования выяснилось, что в России сложнее всего получить квартиру в Московской, Орловской, Воронежской, Калининградской областях и Карелии — там время ожидания очереди приближается к 30 годам. Быстрее всего очередь подойдет в Магаданской (за 6 лет) и Мурманской областях (7 лет).