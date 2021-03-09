Исследование: в Томской области самая доступная ипотека из регионов Сибири

В Томской области в 2020 году оказалась самая доступная ипотека из всех регионов Сибири. К такому выводу пришли эксперты «РИА Новости». По оценкам специалистов, доля семей, которые в 2020 году могли купить квартиру в ипотеку, составляла 46,3%. За год их число выросло на 5%.

В Новосибирской области, для сравнения, ипотеку могут позволить себе 32% семей. В Иркутской области — 39,7%, Кемеровской — 43,1%.

По оценкам специалистов, несмотря на пандемию доступность ипотеки в большинстве субъектов РФ в 2020 году продолжила расти. Лидером в стране стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там доля семей, которые могли купить квартиру в ипотеку, составила 71,6%. Вторую позицию заняла Магаданская область с показателем в 65,7%. Замкнул топ-3 Ханты-Мансийский автономный округ (56,6%).





Труднее всего купить квартиру в ипотеку в Республике Дагестан (12,7%), Чечне(11%), и Ингушетии (10,8%).





В качестве индикатора доступности в рейтинге выступает доля семей, которые имеют возможность платить ежемесячно по кредиту при приобретении жилья в ипотеку и осуществлять повседневные расходы. Доля семей, для которых доступна покупка квартиры, оценивалась на основе распределения работающих по величине зарплат в каждом регионе.