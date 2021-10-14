Исследование: в Томске увеличился кадровый дефицит младшего медицинского персонала

Спрос на младший медицинский персонал увеличился на 32%. При этом, количество соискателей в Томске сократилось на 44%, говорится в исследовании портала «Зарплата.ру». На данный момент основной дефицит наблюдается среди медсестер и фельдшеров.

Средняя заработная плата младшего медперсонала в сравнении с периодом до пандемии снизилась почти 9% — с 39 до 36 тыс. рублей. При этом в 2020 году рост средней зарплаты с учетом компенсационных выплат составил 9% — 42 тыс. рублей.

На данный момент медсестрам и фельдшерам предлагают зарплату от 27 тыс. рублей, ассистентам стоматолога — от 31 тыс.рублей. Самая низкая зарплата у санитаров — от 18 тыс.рублей.

«Как отмечают специалисты, увеличилось количество вакансий, связанных с переездом в регион, количество вариантов работы вахтовым методом. Соискателям предлагают компенсацию на аренду жилья, расширенный социальный пакет, обучение и другое. При этом различные мотивационные программы для медперсонала, которые существовали и до пандемии, как правило, есть только в северных регионах», — резюмируют специалисты «Зарплаты.ру».