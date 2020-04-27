Исследование: в Сибири проживает больше всего людей, которые не боятся коронавируса

Наибольшая доля респондентов, вовсе не обеспокоенных ситуацией с коронавирусом, наблюдалась в Санкт-Петербурге (33 %), в Северо-Кавказском федеральном округе (21 %) и в Сибирском федеральном округе (20,8 %).

Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и банк «Открытие» составили «индекс страха» — рейтинг регионов, проявляющих максимальную и, наоборот, наименьшую обеспокоенность распространением коронавируса и влиянием пандемии на экономику России и мира.

Респондентам предлагалось оценить степень своей обеспокоенности по шкале от 0 до 10. 14,5 % опрошенных заявили, что страха не испытывают.





Пандемией и ее последствиями для российской и глобальной экономики оказались обеспокоены в той или иной степени 85,5 % опрошенных. Каждый четвертый респондент оценил степень своей обеспокоенности на 5 баллов, 11,5 % — на 7 баллов. 9,5 % — на 8 баллов, 8,5 % — на 10 баллов.





В целом ситуацией вокруг пандемии COVID-19 обеспокоены в той или иной степени более 85 % россиян. Большинство жителей практически всех регионов никак не борются со своими страхами. При этом в Москве максимально обеспокоены пандемией лишь около 11 % респондентов.





В Сибири коронавирус вызывает наибольшее беспокойство в Забайкальском крае, Бурятии и Новосибирской области. При этом в Новосибирской области каждый пятый опрошенный заявил, что не переживает из-за пандемии. Также не видят причин волноваться жители Иркутской и Омской областей.





«Несмотря на то что уровень обеспокоенности пандемией в целом по стране зафиксирован на среднем уровне, большинство населения (70,4 %) не принимают никаких мер в отношении личных финансов для снижения уровня страха. 10,4 % опрошенных для минимизации уровня страха закупают продукты впрок. Еще 8,3 % респондентов начали откладывать деньги или (если копили еще до пандемии) увеличили размер откладываемой суммы», — говорится в исследовании.





В опросе участвовали 1508 респондентов из всех федеральных округов. Из них 49,3 % мужчин и 50,7 % женщин. 29,8 % респондентов — молодые люди от 18 до 23 лет, 28,1 % — респонденты в возрасте 30-49 лет, 14,3 % — в возрасте 50-59 лет и 27,9 % — от 60 лет.









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