Исследование: турпутевки в Томской области подешевели на 44 %

Средний чек в турагентствах Томской области за лето подешевел на 44 %, количество покупок туров уменьшилось на 45 %, по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят эксперты МТС Банка, которые изучили траты томичей на путешествия.

Напомним, весной из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы — поездки за рубеж были невозможны. Туризм начал восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов России. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.





Согласно данным МТС Банка, в июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах уменьшилось на 6 % год к году, а в августе – уже на 45 %. Уменьшился и средний чек – на 7 % в июле и на 44 % в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: снижение транзакций в июле текущего года составило 27 % и 42 % в августе, средний чек также сократился: на 7 % в июле и на 12 % в августе, по сравнению с теми же периодами 2019 года.



При этом выросли покупки железнодорожных билетов: в июле – в 3,2 раза, в августе – в 3,7 раза. Хотя средние чеки на поездки по железной дороге упали: на 43 % в июле и на 29 % в августе, авиатранспорт тоже показал удешевление – на 5 % в июле и на 4 % в августе год к году. Число купленных авиабилетов в июле снизилось на 13 %, в августе – уже на 32 %.



Часть томичей отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 18 %, в августе – на 15 %.



Из-за недоступности отдыха за границей количество покупок в магазинах беспошлинной торговли DutyFree сократилось в июле 2020 года в 3,3 раза, в августе – в 3,7 раза.





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