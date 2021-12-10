Исследование: треть томичей готовы потратить на новогодние подарки для детей до трех тысяч рублей

Новогодний подарок для детей в сумме от одной до трех тысяч рублей готовы приобрести треть родителей Томска. 6% рассчитывают потратить до тысячи рублей. Большинство (61%) же готовы заплатить за подарок больше трех тысяч рублей. Год назад к таким тратам были готовы 58% родителей, содержится в данных Райффайзенбанка. Компания изучила, что дети хотят получить в качестве подарка на Новый год, а также сколько их родители готовы за это заплатить.

В онлайн-опросе приняли участие порядка трех тысяч жителей 13 крупных городов страны. У 56% из них есть дети младше 16 лет. Ежемесячный доход 46% опрошенных составляет от 30 до 60 тыс. рублей.

По данным компании, 81% родителей уверены, что знают, что их дети хотят на Новый год. Если в 2020 году несмотря на то, что первое место в рейтинге детских пожеланий занимали гаджеты (51%), родители собирались дарить в первую очередь игрушки (46%), затем — сладости (36%), а покупку цифровых устройств рассматривают только 34% респондентов. То в 2021 дети больше всего ждут игрушки (48%) — их же собираются дарить и большинство родителей (46%). На втором месте по-прежнему сладости (37%), а на третьем — гаджеты (31%).

Наибольшая разница между детскими мечтами и реальными планами родителей остается в категориях «домашние животные» (хотят 13%, а скорее всего получат 3% детей), а также «компьютерные игры/приставки» (17% vs 9%).