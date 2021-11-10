Исследование: Томская область на 68 месте среди регионов России по доле безработного населения

Уровень безработицы в Томской области к началу осени составил 6,4%. За год число зафиксированных безработных снизилось на 18,4 тыс человек. При этом среднее время поиска работы во II квартале достигло восьми месяцев, следует из данных исследования «РИА Рейтинг». Согласно экспертам, на начало сентября в России было 3,45 млн безработных человек. Общий уровень безработицы в стране составлял 4,6%.

На начало 2021 года в стране было зафиксировано около 4,6 млн безработных, а пик безработицы пришелся в июль – сентябрь 2020 года (4,8 млн человек или 6,3%).

«Среди молодых людей до 20 лет 28% не имеют работы, но хотят работать. От 20 до 25 лет уровень безработицы во втором квартале 2021 года составлял 12,9%. В среднем возрастном диапазоне (от 25 до 50 лет) доля безработных составляет 4,6%, а вот среди людей старшего поколения безработица намного ниже – 3,7%», – говорится в сообщении.

На поиск работы во II квартале в среднем уходило 6,9 месяца. При этом, почти 22,6% безработных искали работу 12 месяцев и более (почти у четверти соискателей безработица приобретала черты застойной).

Самый низкий уровень безработицы наблюдался в Санкт-Петербурге (1,9%), Ямало-Ненецком автономном округе (2,0%) и Москве (2,5%). Следом за первой тройкой расположились: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Татарстан и Чукотский автономный округ.

Наиболее сложная ситуация в Республике Ингушетия, там уровень безработицы составил 30,5%. В Республике Дагестан уровень безработицы составляет 14,9%, в Республике Тыва – 14,0%, в Республике Северная Осетия – Алания – 13,2%, в Карачаево-Черкесской республике – 12,8%, в Чеченской Республике – 12,8%, в Республике Алтай – 10,7%, в Кабардино-Балкарской Республике – 10,3%.

Добавим, что накануне российские власти утвердили новый порядок регистрации безработных граждан. Предполагается, что теперь все центры занятости страны станут работать на базе единой цифровой платформы, получившей название «Работа в России». Благодаря этому взаимодействовать с центрами занятости можно будет в дистанционном формате. Также россиянам не понадобится предъявлять трудовую книжку, документы об образовании, справки об инвалидности.

«Переход на единую цифровую платформу позволит искать работу по всей стране, независимо от места жительства», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.