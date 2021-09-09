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Исследование: томичи стали чаще покупать продукты онлайн

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Томичи не отказались от привычки заказывать еду на дом, приобретенной за первый год пандемии. Более того, этим летом жители региона пользовались доставкой готовых блюд чаще, чем в период самоизоляции, следует из исследования, проведенного компанией Мегафон. 

Специалисты оператора проанализировали трафик, который абоненты компании из Томской области тратят на сервисы доставки еды и продуктов. Оказалось, что объем передачи данных на такие сайты и приложения за 8 месяцев 2021 года в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда в стране действовали наиболее жесткие санитарные ограничения. 

Востребованность «еды на дом» заметно увеличилась в апреле 2020 года, когда в области действовал строгий режим самоизоляции, – тогда трафик на сервисы доставки за месяц вырос в 10 раз. В целом в это время нагрузка на сеть МегаФона значительно увеличилась, и компания ускорила темпы строительства базовых станций 4G в Томской области, чтобы обеспечить абонентов стабильным высокоскоростным интернетом. 

В этом году в топ-3 самых популярных у жителей Томской области местных ресурсов по доставке готовой еды вошли Make Love Pizza, «Мама, я дома», Ням-Ням. Также жители региона значительно активнее стали посещать виртуальные гипермаркеты. Чтобы получить продукты и товары из магазинов, они чаще всего выбирают Сбермаркет, Delivery Club и «Ленту». Объем передачи данных на эти сервисы по сравнению с прошлым годом вырос в четыре раза.

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