Исследование: томичи стали чаще покупать продукты онлайн

Томичи не отказались от привычки заказывать еду на дом, приобретенной за первый год пандемии. Более того, этим летом жители региона пользовались доставкой готовых блюд чаще, чем в период самоизоляции, следует из исследования, проведенного компанией Мегафон.

Специалисты оператора проанализировали трафик, который абоненты компании из Томской области тратят на сервисы доставки еды и продуктов. Оказалось, что объем передачи данных на такие сайты и приложения за 8 месяцев 2021 года в 3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, когда в стране действовали наиболее жесткие санитарные ограничения.

Востребованность «еды на дом» заметно увеличилась в апреле 2020 года, когда в области действовал строгий режим самоизоляции, – тогда трафик на сервисы доставки за месяц вырос в 10 раз. В целом в это время нагрузка на сеть МегаФона значительно увеличилась, и компания ускорила темпы строительства базовых станций 4G в Томской области, чтобы обеспечить абонентов стабильным высокоскоростным интернетом.

В этом году в топ-3 самых популярных у жителей Томской области местных ресурсов по доставке готовой еды вошли Make Love Pizza, «Мама, я дома», Ням-Ням. Также жители региона значительно активнее стали посещать виртуальные гипермаркеты. Чтобы получить продукты и товары из магазинов, они чаще всего выбирают Сбермаркет, Delivery Club и «Ленту». Объем передачи данных на эти сервисы по сравнению с прошлым годом вырос в четыре раза.