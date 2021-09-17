Исследование ТГУ: жители Чукотки и регионов Кавказа наиболее высоко оценивают качество своей жизни

Жители ряда республик Северного Кавказа, Алтая, Чукотки и Санкт-Петербурга оценивают свое качество жизни выше, чем жители других регионов России. Это выяснили ученые ТГУ, проведя исследование на основании публикаций в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба университета.
Исследователи рассчитали индекс качества жизни, учитывающий 19 параметров, для 83 регионов России. В частности, анализировались комментарии людей об образовании, медицинском обслуживании, инфраструктуре, безопасности и экологии, экономической и политической ситуации. Анализом при помощи собственных алгоритмов обработки больших массивов данных занималась группа ученых Центра прикладного анализа больших данных и лаборатории сравнительных исследований качества жизни ТГУ.
«Такой подход к изучению различных социальных явлений получает все большую популярность среди исследователей. Суть подхода заключается в том, что социологи получают информацию без физического контакта с людьми: для анализа цифровых следов не требуется задавать вопросы человеку напрямую, можно изучить его реакции в онлайн-пространстве и получить представление о его отношении к тем или иным сторонам жизни в регионе. В нашем случае источником информации служат посты в социальной сети «ВКонтакте», в которых жители разных регионов высказывают свое мнение о жизни в своих городах и регионах. На основе этой информации был рассчитан индекс качества жизни для регионов РФ», — пояснил руководитель научного направления «Цифровое качество жизни», научный сотрудник Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Евгений Щекотин.
Уточняется, что в каждом регионе ученые выбрали три самых крупных города, для каждого города отобрали 10 наиболее крупных сообществ, в которых жители обсуждают актуальные проблемы жизни в этом регионе или городе. Всего изучалось 2 410 сообществ и 3,3 миллиона сообщений по теме исследования. Анализировались сообщения длиной более 20 слов.
Данные показали, что своё качество жизни высоко оценивают жители Чукотского автономного округа, ряда национальных республик на Северном Кавказе, Республики Алтай, Псковской и Рязанской областей, Камчатского и Пермского краёв, а также Санкт-Петербурга.