Исследование ТГУ: жители Чукотки и регионов Кавказа наиболее высоко оценивают качество своей жизни

«Такой подход к изучению различных социальных явлений получает все большую популярность среди исследователей. Суть подхода заключается в том, что социологи получают информацию без физического контакта с людьми: для анализа цифровых следов не требуется задавать вопросы человеку напрямую, можно изучить его реакции в онлайн-пространстве и получить представление о его отношении к тем или иным сторонам жизни в регионе. В нашем случае источником информации служат посты в социальной сети «ВКонтакте», в которых жители разных регионов высказывают свое мнение о жизни в своих городах и регионах. На основе этой информации был рассчитан индекс качества жизни для регионов РФ», — пояснил руководитель научного направления «Цифровое качество жизни», научный сотрудник Центра прикладного анализа больших данных ТГУ Евгений Щекотин.