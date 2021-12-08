Исследование: стоимость «новогоднего набора» увеличилась на 19%

В России на 19% выросла стоимость «новогоднего набора» (условный минимальный комплект товаров для подготовки к Новому году), составив в текущем году 4935 руб. Об этом сообщает компания экосистемы «Сбера» «Платформа ОФД».

По данным анализа, по сравнению с прошлым годом продажи новогодней атрибутики в ноябре выросли на 80–90%. При этом увеличился и средний чек на покупку товаров — искусственных елей на 23%, до 3196 рублей, гирлянд — на 4%, до 485 рублей, набора елочных шаров — на 33%, до 392 рублей, новогодней звезды — на 19%, до 178 рублей, мишуры — на 7%, до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8%, до 465 рублей, мандаринов — на 7%, до 113 рублей.

Средняя стоимость мишуры подросла на 7%, до 106 рублей, бутылки шампанского — на 8%, до 465 рублей, мандаринов — на 7%, до 113 рублей.

Согласно исследованию, на рост продаж повлиял больший энтузиазм к празднованию по сравнению с предыдущим годом, когда из-за ограничений по эпидемиологической ситуации и отсутствия снега потребители неактивно готовились к Новому году и делали меньше покупок.