Исследование: средние доходы чиновников в три раза превышают средние доходы других россиян

Средний доход российского чиновника, обязанного отчитываться о доходах, за 2020 год составил 82 тысячи рублей в месяц, сообщает «Трансперенси Интернешнл»* со ссылкой на данные базы «Декларатор». Эта сумма в три раза превышает медианный доход гражданина России за тот же период, рассчитанный Росстатом (27 тысяч рублей в месяц).

В рамках исследования сотрудники «Трансперенси» изучили около 117 тысяч деклараций чиновников со всей России, которые обязаны отчитываться о доходах. К ним относятся руководители региональных госучреждений, министерств, ведомств, а также местные депутаты. Чиновников более низкого уровня, которые не обязаны подавать декларации, исследователи при расчетах не учитывали и отнесли к среднестатистическим гражданам России.

Из выборки также исключили декларации одного и того же чиновника, занимающего несколько должностей и предоставляющего несколько отчетов. Для анализа использовалось медианное значение — это число, находящееся ровно посередине выборки: 50% людей имеют доход больше этого числа, 50% — меньше. «Трансперенси» отмечает, что исследователи выбрали это значение, так как единичные экстремально высокие или низкие значения влияют на этот показатель меньше, чем на среднюю величину.

Согласно исследованию, самыми высокими медианные доходы оказались у чиновников в Ямало-Ненецком автономном округе (241 тысяча рублей в месяц), Москве (216 тысяч) и Якутии (185 тысяч). Меньше всего чиновники получают в Кировской области (52 тысячи рублей), Калмыкии (48 тысяч) и Северной Осетии (45 тысяч рублей).

Лидерами по разрыву доходов стали Тыва (доходы чиновников в семь раз выше, чем у обычных граждан) и Ингушетия (разрыв в шесть раз). «Трансперенси»* отмечает, что в обоих регионах самые низкие медианные доходы жителей — по 14 тысяч рублей в месяц. Наименьший разрыв — в два раза — показали Белгородская и Калужская области, Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Адыгея, Северная Осетия и Татарстан.

В Томской области медианная зарплата чиновников равна 90 тысячам рублей. Это в четыре раза больше, чем зарплата остальных жителей региона (их средний доход равен 24 тысячам).

*По решению Минюста России Автономная некоммерческая организация «Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл-Р“» включен в реестр НКО, выполняющих функции «иностранного агента»