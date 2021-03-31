Исследование: российские студенты отдают приоритет семье, а не карьере

«За три года было опрошено более 2100 человек — студенты российских и зарубежных вузов. В результате были выявлены содержательные, динамические и эмоциональные различия в представлениях студентов о своем мироощущении и о будущем на сегодняшний день и через десять лет. При этом ключевыми категориями для понимания восприятия будущего стали способности к самосознанию, построению и осуществлению образа будущего», — говорит она.





Ей удалось выяснить, что символом успеха для большинства опрошенных российских студентов является высокий доход. При этом основной приоритет для них через десять лет — семья. Тогда как иностранные студенты карьеру ставят выше и в настоящее время, и в будущем.





Кроме того, среди показателей успешной карьеры участники исследования наряду с высоким доходом выделяли моральное удовлетворение от работы. Лишь менее 3% опрошенных российских студентов считают показателем успеха известность. При этом 23% молодежи важно в будущем приносить пользу обществу.



