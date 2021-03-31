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31 марта,
2021
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Исследование: российские студенты отдают приоритет семье, а не карьере

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Руководитель отделения социально-гуманитарных наук Томского политеха Наталия Лукьянова выступила с лекцией «Жидкий мир: будущее глазами молодежи» и представила результаты своих исследований на на международном телемосте Россия – Италия – Тайвань. 


Ученая работает над проектом, цель которого – показать, как молодежь видит свое ближайшее и отдаленное будущее.

Исследование: российские студенты отдают приоритет семье, а не карьере
Фото: пресс-служба ТПУ

«За три года было опрошено более 2100 человек — студенты российских и зарубежных вузов. В результате были выявлены содержательные, динамические и эмоциональные различия в представлениях студентов о своем мироощущении и о будущем на сегодняшний день и через десять лет. При этом ключевыми категориями для понимания восприятия будущего стали способности к самосознанию, построению и осуществлению образа будущего», — говорит она.


Ей удалось выяснить, что символом успеха для большинства опрошенных российских студентов является высокий доход. При этом основной приоритет для них через десять лет — семья. Тогда как иностранные студенты карьеру ставят выше и в настоящее время, и в будущем.


Кроме того, среди показателей успешной карьеры участники исследования наряду с высоким доходом выделяли моральное удовлетворение от работы. Лишь менее 3% опрошенных российских студентов считают показателем успеха известность. При этом 23% молодежи важно в будущем приносить пользу обществу.


«Нынешние студенты — поколение глобального общества, технологическое и прагматичное, ориентированное на материальный успех здесь и сейчас. Индивидуальный успех для молодежи стоит на первом месте, но и идеи гражданской ответственности ей не чужды. Это поколение открыто к обсуждению своих личных и общественных проблем», — уточняет Наталия Лукьянова.

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