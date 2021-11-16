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Исследование МегаФона: интерес томичей к распродажам вырос в два раза

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Специалисты МегаФона с помощью инструментов Big Data проанализировали интерес российских абонентов ко «Всемирному дню шопинга». В Томске с 11 по 12 ноября мобильный интернет-трафик и число посетителей в онлайн-магазинах в среднем выросли в два раза по сравнению с акцией в 2020 году.

Маркетплейсы стали главным местом притяжения — за время распродажи их посетили 87% интернет-пользователей. Специалисты МегаФона зафиксировали наибольший прирост покупателей у AliExpress — аудитория в период акции увеличилась на 135% по сравнению со средним днем ноября. На втором месте расположился Ozon с ростом в 74%. Тройку лидеров замкнул СберМегаМаркет с показателем в 51%.

Больше других в стране покупки совершали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары. Жители Томской области тоже провели «Всемирный день шопинга» значительно активнее, чем в прошлом году — число посетителей и мобильный трафик в онлайн-магазинах выросли в два раза. При этом женщины потратили на шопинг в полтора раза больше трафика, чем мужчины. Самыми популярными маркетплейсами в регионе стали AliExpress, Wildberries и Ozon. Более половины томичей искали на распродажах одежду и обувь, 19% — интересовались электроникой, 7% — книгами. В топ населенных пунктов региона с самыми активными интернет-покупателями кроме Томска также вошли Северск, Стрежевой, Колпашево и Асино.

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