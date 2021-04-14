Исследование: какие телефоны выбирают жители Томской области

С начала 2021 года доля продажи моделей телефонов дороже 50 тысяч рублей в Томской области увеличились на 44%. Об этом говорится в исследовании рынка, которое провели в компании МТС.

«Жители Томска, Северска и Стрежевого одинаково любят Apple — iPhone 11 возглавил ТОП-5 по популярности в каждом из этих городов. Среди бюджетных моделей лидером стал Xiaomi Redmi 9 — крепкий смартфон, предлагающий соотношение цена-качество выше, чем в среднем по рынку. В целом мы отмечаем, что жители региона стали чаще покупать премиальные модели гаджетов. Кстати, это всероссийская тенденция», — отмечает на своей странице в Фейсбуке директор филиала МТС в Томской области Марина Фещенко.

По данным компании, с началом 2021 года объем продаж гаджетов в Томске сократился на 37%. При этом средняя стоимость девайса выросла на 59% и составила 25 тысяч рублей. В Северске и Стрежевом объем продаже смартфонов также сократился на 48% и 43% соответственно. Средняя стоимость устройства в Северске составила 23 тысячи рублей (+93%) и в Стрежевом — 25 тысяч (76%).





​Жители региона стали больше внимания уделять и выбору смартфона. По данным Big Data МТС, среднее время интернет-сессий пользователей в онлайн-магазинах и на сайтах с отзывами про гаджеты за последний год увеличилось на 40%. Пользователи готовы доплачивать за функциональность и за то, что новый смартфон будет оставаться актуальным на протяжении как минимум двух-трех лет. Популярность дорогих устройств также растет за счет выгодного trade-in и беспроцентных рассрочек.