Исследование: какие направления для поездок выбирали томичи в 2021 году

Tele2 с помощью технологий big data выяснил, как часто клиенты из Томской области ездят в другие регионы России. В 2021 году число таких поездок выросло более чем в полтора раза по сравнению с 2020 годом, а самыми популярными направлениями стали сибирские регионы, курорты Краснодарского края, Крым и Москва.

Чаще всего в 2021 году клиенты Tele2 из Томской области ездили по Сибири, а также в южные регионы (прежде всего, в Краснодарский край) и Центральную Россию (особенно в Москву и Московскую область). При этом на Сибирь приходится более половины всех поездок жителей региона в 2021 году – 52%. Чаще всего томичи посещали Кузбасс, Краснодарский край и Новосибирскую область.

Наибольшее число поездок приходится на пик отпускного сезона – июль и август. В среднем клиенты Tele2 из Томской области проводили в поездках по 10 дней. Каждый из них за это время использовал 4 гигабайта интернет-трафика, совершил 42 звонка и проговорил по телефону около полутора часов.

Женщины выезжали за пределы региона немного чаще мужчин – 54% против 46%. Больше всего ездили по стране жители Томской области 20-40 лет (60%). Почти треть поездок приходится на клиентов Tele2 в возрасте от 40 до 60 лет (32%). Абоненты, которым больше 60 лет, тоже ездят по России, но их доля составляет только 7%.

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