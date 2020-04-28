Исследование: большинство жителей Новосибирска, Барнаула и Улан-Удэ «довольны жизнью» в самоизоляции

Иследование Финансового университета опубликовала «Российская газета» . Результаты показывают, что число россиян полностью или в основном довольных жизнь выросло с 78% в начале 2020 года до 81% в первой половине апреля. Рост показателей социологи связывают с долгими и «для значительного большинства граждан» оплачиваемыми каникулами в период самоизоляции.

По данным Финуниверситета при правительстве РФ, Новосибирск, Барнаул и Удан-Удэ вошли в число городов, где большинство жителей «довольны жизнью» в самоизоляции. Барнаул также оказался среди городов, жители которых уверенны в завтрашнем дне.

К числу городов, где выше всего доля довольных жизнью, относятся Новосибирск, Барнаул, Улан-Удэ, Екатеринбург, Сургут, Нижний Новгород, Пермь, Тамбов, Уфа и Челябинск. Самый низкий уровень удовлетворенности своей жизнью отмечен в таких городах, как Санкт-Петербург, Волгоград, Владимир, Калуга, Красноярск и другие.





«Не скрою: для нас был неожиданным тот факт, что основная масса людей сегодня в большей степени довольны жизнью, чем осенью прошлого и в начале нынешнего года, до начала нефтяного и коронавирусного кризисов, - отмечает директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец. - Думаю, что жители крупных городов больше других пострадали от негативных внешних обстоятельств. Однако средние и малые города, в которых проживает основная масса россиян, пострадали гораздо меньше. Работают крупные промышленные предприятия, сельское хозяйство, часть малого и среднего бизнеса. К тому же надо помнить, что большая часть работающих россиян так или иначе, прямо или косвенно завязаны на бюджетное финансирование, которое остаётся неизменным и от кризиса не пострадало».





Алексей Зубец утверждает, что по данным исследования массовых увольнений в стране не происходит и основания масса россиян по-прежнему получает зарплату. Также исследователь считает, что финансовые сложности из-за кризиса испытывают около 3% домохозяйств, а у многих граждан имеют накопления.





При этом РБК в конце марта писал, что 29% опрошенных компаний перевели сотрудников на удаленку с уменьшением зарплаты и провели сокращения, а 40% планируют сделать это в будущем. Каждая вторя компания собиралась снизить число сотрудников, а каждая пятая – размеры зарплат.



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