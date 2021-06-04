Исследование: больше 85% россиян считают себя финансово грамотными

50% россиян оценивают свой уровень финансовой грамотности как «средний», 26% как «скорее высокий» и еще 11% как «высокий». Такие данные следуют из опроса, проведенного банком «Открытие». Таким образом, более 85% наших соотечественников считают себя финансово грамотными, рассказал руководитель блока розничного бизнеса банка «Открытие» Александр Пахомов. 12% соотечественников оценили свой уровень финансовой грамотности как «скорее низкий» или «низкий».

По мнению руководителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Анны Харнас, данные опроса подтверждают, что большинство экономически активных людей довольно высоко оценивают уровень своей финансовой грамотности и уверены, что знают, как принимать разумные финансовые решения. Однако практика показывает, что те же люди ведут себя иррационально. Например, треть опрошенных говорит о том, что не имеет финансовую «подушку безопасности», которой хватит хотя бы на 1 месяц в случае отсутствия доходов или трудной жизненной ситуации, отмечает Анна Харнас.





«Пандемия существенно изменила отношение россиян и клиентов банка «Открытие», в частности, к сбережениям. Резко выросла доля тех, кто считает сбережения жизненной необходимостью — столкнувшись во время коронакризиса с резким падением или даже полной потерей доходов, люди поняли, как важно создавать и иметь личную финансовую «подушку безопасности», — сообщил Александр Пахомов.





Более двух третей россиян (69%) имеют сбережения или семейную финансовую «подушку» безопасности. При этом 9% россиян не сберегали деньги до пандемии, но начали делать это во время коронакризиса. 18%, наоборот, сберегали деньги до пандемии, но перестали это делать в последний год из-за нехватки денег. 44% как сберегали деньги до пандемии, так делают это и сейчас. Среди имеющих сбережения 19% сказали, что накопленных средств им хватит на месяц, у 20% «подушка» безопасности составляет 1-3 месяца ежемесячных доходов. 15% из накопивших сбережения имеют запас денег на 3-6 месяцев, у 14% он превышает 6 месячных доходов. У 31% нет сбережений, которых хватит на покрытие текущих расходов семьи в случае отсутствия доходов, трудной жизненной ситуации.





«Россия переживает на пандемии настоящий инвестиционный бум. 73% россиян проявляют интерес к инвестициям либо уже пользуются инвестиционными продуктами. Банки должны быть готовы поддержать этот тренд, помогая миллионам россиян впервые в жизни стать финансовыми инвесторами, честно разъяснять им все преимущества и возможные риски разных инвестиционных продуктов», — говорит Александр Пахомов.





По данным исследования банка «Открытие», более трети россиян (35%) никогда не инвестировали, но хотят попробовать. Причем эта доля примерно одинакова во всех федеральных округах. Четверть опрошенных хотели бы инвестировать, но их сдерживает нехватка денег. 7% начали инвестировать или покупать ценные бумаги во время пандемии в 2020-2021 годах. 5% сообщили, что инвестируют в разные инструменты финансового рынка больше двух лет. Четверть россиян не собираются становиться инвесторами в любые финансовые инструменты.





Вопросы инвестирования и торговли на бирже россияне признали главными вопросами (так считает 23% опрошенных), на которые они хотели бы получить квалифицированные ответы экспертов.





«Пандемия превратила эволюцию цифровизации в революцию – дистанционное обслуживание из удобного и модного способа классического банкинга превратилось в ключевую функцию банков и гарантию их работоспособности в условиях локдаунов. Клиенты стали в разы активнее использовать возможности ДБО, и этот тренд, несомненно, сохранится после пандемии. Цифровая эволюция банковского бизнеса благодаря пандемии совершила качественный скачок. Дальнейший рост дистанционного обслуживания требует доработки правовой и нормативной базы, возникает необходимость повышения доверия и уровня финансовой грамотности россиян», — подчеркнул Александр Пахомов.