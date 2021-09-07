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Исследование: больше 17 тысяч человек получают зарплату в миллион рублей

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В России около 17,1 тысячи человек получают официальную зарплату от миллиона рублей и выше, пишет ТАСС со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

При подсчете количества самых высокооплачиваемых работников не учитывались единовременные выплаты. 

«Значительная часть оплаты труда сверхоплачиваемых топ-менеджеров как раз приходится на единоразовые премии. — сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова — Поэтому реальная численность работников-миллионеров может быть существенно выше заявленных 17 тысяч человек».

Речь идет о работающих по найму на средних и крупных предприятиях. Сотрудники с зарплатой от 1 миллиона рублей — 0,06% от всех занятых на таких предприятиях.

Больше всего подобных сотрудников в Москве — около 10,4 тысяч человек. На втором месте Санкт-Петербург с 1,3 тысячами сотрудников, на третьем месте Московская область, где такая зарплата у 1,2 тысячи человек. 

Больше всего работников с самыми высокими зарплатами в финансах и страховании (около 2,9 тысячи человек), в области торговли (2,6 тысячи человек), а также в сфере профессиональной, научной и технической деятельности, в обрабатывающей промышленности (2,4 тысячи человек).

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