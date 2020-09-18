Исследование: более 60 % сибиряков не берут деньги в долг у родных и друзей

26 % сибиряков не испытывают нужды в деньгах – это самый низкий показатель среди всех регионов РФ. Еще 35 % не берут взаймы у родных и друзей принципиально. Только 9 % пришлось брать деньги в долг из-за пандемии COVID-19. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие».

20 % респондентов заявили, что постоянно берут в долг небольшие суммы (больше всего на Урале — 26 %, меньше всего в Центральном федеральном округе — 15 %). Еще 17 % опрошенных занимали в этом году у родных и друзей крупные суммы, при этом 9 % из них брали в долг из-за ковида-19.





Опрошенные жители СФО наряду с уральцами являются самыми щедрыми на материальную поддержку родных и друзей в случае необходимости — таких среди респондентов оказалось около 30 %. Из них 25 % постоянно дают взаймы своим близким небольшие суммы, а 4 % готовы ссудить крупную сумму. Только 7 % респондентов заявили, что принципиально не дают в долг. Выше всего доля таких отказников в Южном федеральном округе (13 %), ниже всего — на Дальнем Востоке (3 %).





Из-за отсутствия свободных средств не давали денег взаймы в 2020 году 35 % сибиряков. Четверть респондентов заявили, что к ним никто не обращался с просьбой о деньгах.





Треть жителей СФО могут в случае крайней необходимости одолжить родным и близким до 5 тысяч рублей. 17 % заявили, что готовы дать в долг при форс-мажорных обстоятельствах от 5 до 10 тысяч рублей. По 4 % согласны раскошелиться на суммы 10-20 тысяч и 20-30 тысяч рублей, 3 % — на суммы от 30 до 50 и лишь 1 % — от 50 до 100 тысяч рублей. Свыше 100 тысяч рублей готовы занять другу или родственнику 3 % сибиряков.





30 % опрошенных готовы попросить у родственников взаймы не более 5 тысяч рублей. 11 % — взять в долг от 5 до 10 тысяч, 7 % — от 10 до 20 тысяч рублей, 5 % — от 20 до 30 тысяч рублей. По 2 % готовы взять взаймы 50-100 тысяч и свыше 100 тысяч рублей.





Четверть респондентов-сибиряков (один из самых высоких показателей по стране) предпочитают в случае необходимости занимать деньги в банке, чтобы не напрягать такими просьбами друзей и родных. Наиболее популярна такая точка зрения на Северо-Западе (26 %), наименее — на Северном Кавказе (12 %) и Дальнем Востоке (13 %). Еще 9 % сначала обратятся в банк, и только если там откажут в необходимой сумме, попросят в долг у родственников и друзей.





23 % предпочтут занять у родственников и друзей, потому что можно отдавать без процентов и нет жестких сроков возвращения долга. Наиболее высока доля сторонников такого способа решения финансовых проблем на Дальнем Востоке (38 %) и в Московском регионе (31 %). Реже всего так готовы поступать сибиряки (23 %) и жители Северо-Западного округа (24 %).