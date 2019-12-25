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25 декабря,
2019
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Исследование: 80 % россиян являются потенциальными клиентами букмекерских компаний

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Около 36 млн совершеннолетних жителей России являются потенциальными клиентами букмекерских компаний, говорится в годовом исследовании «Рейтинга Букмекеров» и ассоциации «Ответственная игра».


«Совершеннолетних россиян, по их субъективной оценке, можно назвать относительно азартными: «могут при случае сыграть за компанию» (27,9 %), «могут сделать ставку, а могут и нет» (49,9 %) и «не могут пройти мимо ставок» (2,6 %), таким образом, около 80 % взрослого населения (36 млн человек) потенциально являются целевой аудиторией компаний, оперирующих на рынке азартных игр», – говорится в исследовании.


При этом только пятая часть населения РФ категорически не намерена делать ставки.


«Только 19,6 % населения декларирует «отсутствие всякого азарта и никогда не играет на ставках, не участвует в пари», — говорится в исследовании.


По итогам опроса жителей России в 2018 году, 8 % населения относились к ставкам положительно. 56 % опрошенных заявили о своем нейтральном отношении к беттингу, 18 % – скорее отрицательно, 11 % – резко негативно.


Соответственно, доля людей, которые категорически дистанцировались от ставок, сократилась на 10 процентных пунктов.

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