Искусственные дожди вызовут в Якутии, чтобы потушить лесные пожары
В западной части Якутии вызывают дожди для тушения пожаров в лесах, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.
С 23 июня на всей территории Якутии введен режим ЧС в лесах. По информации ведомства, причиной массовой вспышки возгораний стали сухие грозы, огонь от которых быстро распространяется в условиях устойчивой жары до +30С и выше. Экстремальная жара стоит на большей части региона, включая арктические территории.
Для помощи парашютистам-десантникам и другим силам, работающим на земле, летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызывают дожди и ливни при помощи самолета-зондировщика Ан-26. На борту спецсамолета установлена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Под воздействием такого реагента в облаках начинается процесс образования осадков.
Для искусственного вызывания осадков подходят только облака с определенной высотой и температурой. «Вероятность работ рассчитывается в соответствии с метеопрогнозом и фактически сложившейся метеообстановкой. Воздействия на облака производятся с таким расчётом, чтобы в момент выпадения осадков они находились непосредственно в районе лесного пожара, что позволяет помогать наземной группировке сил в тушении», - отмечает главный инспектор летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Трошкин.
Авиалесоохрана искусственно вызывает дожди над пожарами в Верхневилюйском, Мирнинском районах и в районе Якутска. В предыдущие дни осадки вызваны над пожарами в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Мирниском районах.
«В настоящее время мы провели работы по искусственному вызыванию осадков над 41 лесным пожаром в Якутии и Иркутской области. Эффективность воздействия у нас достаточно высокая, порядка 97%» - говорит заместитель начальника летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Олег Нетягин.
Работы по тушению лесных пожаров идут в 19 районах Якутии. На тушении работают более 2,6 тыс человек, 350 единиц наземной техники (бульдозеры, тракторы, автоцистерны, машины повышенной проходимости). Для разведки обстановки и тушения лесных пожаров Якутская авилесоохрана привлекает 20 вертолетов Ми-8, самолетов Ан-2, Цесна и др.
Помощь региональным лесопожарным службам в борьбе с огнем оказывают более 640 парашютистов-десантников Федеральной Авиалесоохраны и Авиалесоохраны 10 регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов (Авиалесоохрана Приморского, Забайкальского, Хабаровского, Алтайского краев, Бурятии, Тывы, Амурской, Новосибирской, Томской областей и Еврейской автономии). Также тушить пожары помогают местные.