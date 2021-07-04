Искусственные дожди вызовут в Якутии, чтобы потушить лесные пожары

В западной части Якутии вызывают дожди для тушения пожаров в лесах, сообщает пресс-служба Авиалесоохраны.

С 23 июня на всей территории Якутии введен режим ЧС в лесах. По информации ведомства, причиной массовой вспышки возгораний стали сухие грозы, огонь от которых быстро распространяется в условиях устойчивой жары до +30С и выше. Экстремальная жара стоит на большей части региона, включая арктические территории.

Для помощи парашютистам-десантникам и другим силам, работающим на земле, летчики-наблюдатели Федеральной Авиалесоохраны искусственно вызывают дожди и ливни при помощи самолета-зондировщика Ан-26. На борту спецсамолета установлена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Под воздействием такого реагента в облаках начинается процесс образования осадков.

Для искусственного вызывания осадков подходят только облака с определенной высотой и температурой. «Вероятность работ рассчитывается в соответствии с метеопрогнозом и фактически сложившейся метеообстановкой. Воздействия на облака производятся с таким расчётом, чтобы в момент выпадения осадков они находились непосредственно в районе лесного пожара, что позволяет помогать наземной группировке сил в тушении», - отмечает главный инспектор летно-производственной службы ФБУ «Авиалесоохрана» Сергей Трошкин.

Авиалесоохрана искусственно вызывает дожди над пожарами в Верхневилюйском, Мирнинском районах и в районе Якутска. В предыдущие дни осадки вызваны над пожарами в Сунтарском, Нюрбинском, Верхневилюйском, Мирниском районах.