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28 февраля,
2020
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Иркутянин умер после того, как полицейские попытались разбудить его электрошокером

ТВ2
ТВ2
5 минут назад

Житель Иркутска Дмитрий Харченко умер после того, как полицейские попытались разбудить его электрошокером, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата Александра Квасова. Местный СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий, а полицейских уволили после служебной проверки.

Иркутянин умер после того, как полицейские попытались разбудить его электрошокером

Как сообщает Квасова, инцидент произошел ночью 15 февраля. 24-летний Дмитрий Харченко ехал в такси и уснул. Водитель не смог разбудить его сам и пожаловался полицейским, а те решили разбудить спящего электрошокером. «Ударили, и он умер», — сказал депутат.

Дима ехал из ночного клуба домой на такси, был нетрезв и заснул по дороге, — пишет в фейсбуке мать погибшего Маргарита Харченко. — Водитель не смог его разбудить, когда подъехал к дому и обратился за помощью к проезжавшему экипажу ППС. Полицейские Анхеев и Любимов, по версии следствия, решили «разбудить» спящего с помощью спецсредства-электрошокера, результатом чего стала острая сердечная недостаточность, затем смерть.

По словам начальника МВД «Иркутское» Олега Савина, подозреваемых сотрудников ППС уволили со службы и заключили под стражу. СК по региону возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». 

«2,8 тысячи у нас гарнизон сотрудников полиции, — прокомментировал случившееся Олег Савин на слушаниях в гордуме Иркутска. — Безусловно, имеют место быть факты ошибок и непрофессионализма. За что сотрудники платят, в том числе возбуждением уголовных дел». 

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