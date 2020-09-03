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03 сентября,
2020
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Иркутяне написали рэп про врио губернатора региона Игоря Кобзева

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Иркутяне записали рэп про временно исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева. Видео опубликовал телеграм-канал Readovka, сообщает издание Znak.com

Иркутяне написали рэп про врио губернатора региона Игоря Кобзева

В треке Игоря Кобзева призывают «скорее уезжать туда, откуда приехал» и утверждают, что ему «никогда не стать дли Иркутска отцом». Авторы также добавляют, что врио губернатора «ничего не сделал» за восемь месяцев на посту и «обожает просто светануть на камеру лицом».

Напомним, пост врио губернатора Иркутской Игорь Кобзев занял после ухода прошлого губернатора от КПРФ Игоря Левченко. В декабре 2019 года Левченко ушел в отставку по собственному желанию после наводнения, случившего летом того же года. «Я принял решение уйти в отставку по собственному желанию, поскольку в сложившейся ситуации это будет лучше для жителей родной для меня Иркутской области», — написал экс-губернатор на своей странице в  Facebook.


Многие жители Иркутской области отнеслась к назначению Игоря Кобзева негативно. Например, в августе 2020 года в соцсетях прошел флешмоб против «путинского варяга», а на митингах в поддержку протестующего Хабаровска иркутяне кричали «Фургала — в Хабаровск, Левченко — в Иркутск».

13 сентября в Иркутской области пройдут досрочные выборы губернатора региона, Игорь Кобзев идет на выборы в качестве самовыдвиженца. Сергей Левченко  принять в них участие не сможет — закон запрещает принимать участие в досрочных выборах тем, кто досрочно покинул эту должность.

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