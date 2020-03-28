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28 марта,
2020
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Иркутский Спид-центр будет тестировать на коронавирус

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Иркутский областной СПИД-центр сможет делать анализ на наличие коронавирусной инфекции у всех желающих, сообщает Тайга.Инфо.

Иркутский Спид-центр будет тестировать на коронавирус
Фото: Лев Мучник

Учреждение сможет делать 200 анализов в сутки. Пять сотрудников уже прошли обучение в противочумном институте. Осталось переоборудовать вентиляцию в лабораторном помещении.


Ранее в Иркутской области был зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом. Заболела 62-летняя женщина. При этом анализ еще не подтвердили в новосибирском центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Сейчас наша задача выявить всех, кто мог контактировать с этой женщиной. По предварительным данным,  это около 180 человек, включая пассажиров самолета, которым она прилета, а также родственников, — заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего в Иркутской области на самоизоляции находится 6,2 тысяч человек. С 28 марта закрыты все предприятия общепита: кафе, рестораны, закусочные и столовые. 


«Надо понимать, что длинные выходные объявлены в стране не для развлечений. Это попытка снизить темпы распространения вируса», — отметил Игорь Кобзев.


Таким образом, общее число зараженных в регионах Сибири достигло 32 человека. Всего в России сообщалось о 1036 случаях. Погибли три человека.


Спецпроект ТВ2, посвященный коронавирусу, смотрите здесь


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