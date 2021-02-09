Иркутский СК возбудил дела о насилии над заключенными в колониях и СИЗО

Замдиректора ФСИН России Анатолий Якунин заслушал доклады комиссии, которая проверяет организацию работы по соблюдению прав человека в колониях и СИЗО Иркутской области. По материалам комиссии СК возбудил несколько уголовных дел, сообщает ФСИН России.

При проверке исправительной колонии №6 комиссия выявила факт незаконных действий отдельных сотрудников ИК и возможного сексуального насилия со стороны осужденных в отношении другого осужденного.





8 февраля подозреваемых в этом преступлении задержали. Возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников оперативного отдела ИК-6. Кроме того, на прошлой неделе задержали младшего инспектора СИЗО-1. Его подозревают в превышении должностных полномочий по совершению насильственных действий в отношении осужденного.



На основании «видеоматериалов, размещенных в сети Интернет» комиссия проверила ИК-15, СИЗО-1, СИЗО-6. По материалам проверки СК возбудил уголовное дело о превышении полномочий неустановленными сотрудниками этих учреждений. Также возбуждено дело о насилии и пытках со стороны заключенных.





Ранее правозащитный проект «Гулагу.нет» сообщил о том, сотрудники исправительной колонии №15 в Ангарске заставляли заключенных нырять в выгребную яму. Сообщение сопровождалось видео, на котором мужчина несколько раз с головой окунается в заполненную водой яму. Пресс-служба ФСИН по Иркутской области назвала ролик фейковым.





Напомним, в апреле 2020 года заключенные ангарской ИК-15 устроили бунт, который продолжался два дня. Во время беспорядков 17 заключенных вскрыли себе вены в знак протеста против издевательств со стороны сотрудников ФСИН и условий содержания. После подавления бунта стало известно о двоих погибших из числа осужденных. До бунта заключенные неоднократно жаловались на пытки.

Фонд «Русь сидящая» обратился в ООН с просьбой расследовать бунт. Правозащитники полагают, что имело место «чрезмерное применение силы».



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