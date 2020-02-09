Ирина Шихман передала привет бабушке из Томска в гостях у Ивана Урганта

Автор и ведущая популярного ютуб-канала «А поговорить?» Ирина Шихман стала гостем программы «Вечерний Ургант».
Во время разговора с ведущим Иваном Ургантом Ирина поделилась секретами своего успеха. По словам журналистки, откровенный разговор начинается только после часа беседы. Не менее важно то, как вы сидите. В свободной позе «можно задать любой неудобный вопрос».
«А если вы хотите, чтобы человек вам доверял, смотрите ему в правый глаз», — добавила Ирина. Последний ключ к откровенному интервью, которым она поделилась с ведущим, это полное копирование позы собеседника.
«Вот, оказывается, почему вам все выкладывают… Ох, Ира-Ира, умеете!» — прокомментировал Иван Ургант рекомендации Ирины Шихман.
Не забыла журналистка и про «своих». Передала привет томским бабушкам.
Ирина Шихман журналистскую карьеру начинала в Томске — многие ее помнят как журналиста программы «Обстоятельства» на телеканале «СТС-Открытое ТВ», входившем наряду с ТВ2 в Томскую Медиагруппу. В 2007 году Ирина переехала в Москву, работала в программе Сергея Майорова «Истории в деталях», а пару лет назад начала свой авторский проект. Гостями ее ток-шоу были Чулпан Хаматова, Татьяна Лазарева, Борис Акунин, Семен Слепаков, пресс-секретарь МИДа Мария Захарова, экс-мэр Томска Александр Макаров, который стал одним из героев фильма Ирины Шихман «Тюрьма. Исправь меня, если сможешь!».
Подробнее о звезде youtube-канала читайте в материале Ларисы Муравьевой:
Ирина Шихман: «В ютубе есть все, чего давно нет в телеке»
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