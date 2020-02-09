Ирина Шихман передала привет бабушке из Томска в гостях у Ивана Урганта

Автор и ведущая популярного ютуб-канала «А поговорить?» Ирина Шихман стала гостем программы «Вечерний Ургант».





Во время разговора с ведущим Иваном Ургантом Ирина поделилась секретами своего успеха. По словам журналистки, откровенный разговор начинается только после часа беседы. Не менее важно то, как вы сидите. В свободной позе «можно задать любой неудобный вопрос».





«А если вы хотите, чтобы человек вам доверял, смотрите ему в правый глаз», — добавила Ирина. Последний ключ к откровенному интервью, которым она поделилась с ведущим, это полное копирование позы собеседника.





«Вот, оказывается, почему вам все выкладывают… Ох, Ира-Ира, умеете!» — прокомментировал Иван Ургант рекомендации Ирины Шихман.





Не забыла журналистка и про «своих». Передала привет томским бабушкам.