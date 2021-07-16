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Главная Новости Ирина Ярцева покидает пост заместителя мэра Томска по финансам
Новости

Ирина Ярцева покидает пост заместителя мэра Томска по финансам

ТВ2
ТВ2 ТВ2
13 часов назад

Ирина Ярцева покидает пост заместителя мэра – начальника департамента финансов из-за переезда в другой регион РФ, сообщила пресс-служба мэрии.

И.о. мэра Михаил Ратнер вручил Ярцевой грамоту за большой вклад в социально-экономическое развитие города и укрепление его бюджетно-финансовой системы.

«Так совпало, что именно сейчас мы должны бы не провожать Вас, а чествовать, поздравляя с юбилеем – в нынешнем году исполняется ровно 25 лет, как Вы работаете в мэрии. Придя сюда после окончания университета, последовательно прошли все ступеньки – от ведущего экономиста до заместителя мэра – начальника департамента финансов. Департаментом руководите без малого 12 лет», – сказал и.о. мэра Томска.

Ирина Ярцева родилась в поселке Тегульдет Томской области. В 1996 году окончила Томский госуниверситет по специальности «Экономическая теория». В том же году была принята на муниципальную службу. В 2009 году стала начальником департамента финансов администрации Томска. Кандидат экономических наук.

Пока неизвестно, кто именно будет исполнять обязанности главы департамента финансов и заместителя мэра.

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