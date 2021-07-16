Ирина Ярцева покидает пост заместителя мэра Томска по финансам

И.о. мэра Михаил Ратнер вручил Ярцевой грамоту за большой вклад в социально-экономическое развитие города и укрепление его бюджетно-финансовой системы.

«Так совпало, что именно сейчас мы должны бы не провожать Вас, а чествовать, поздравляя с юбилеем – в нынешнем году исполняется ровно 25 лет, как Вы работаете в мэрии. Придя сюда после окончания университета, последовательно прошли все ступеньки – от ведущего экономиста до заместителя мэра – начальника департамента финансов. Департаментом руководите без малого 12 лет», – сказал и.о. мэра Томска.

Ирина Ярцева родилась в поселке Тегульдет Томской области. В 1996 году окончила Томский госуниверситет по специальности «Экономическая теория». В том же году была принята на муниципальную службу. В 2009 году стала начальником департамента финансов администрации Томска. Кандидат экономических наук.

Пока неизвестно, кто именно будет исполнять обязанности главы департамента финансов и заместителя мэра.