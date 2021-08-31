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Новости

iPhone 12 Pro Max, реалити-шоу и капкейки: что ждет томских студентов в День знаний

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Не смотря в календарь — как понять, что скоро осень? Во-первых, с деревьев начинают активно опадать листья. Во-вторых, холодает. В-третьих, в Томск возвращаются студенты. Как вы провели свое лето? Надеемся, успели отдохнуть и набраться сил. Не хочется быть капитаном очевидностью, но уже завтра начнется новый учебный год.

Собрали для вас информацию, как пройдет День знаний в томских вузах.

ТПУ

Программа мероприятий ко Дню знаний стартует в 8.00. Первокурсников встретят в инженерных школах — познакомят с директорами, расскажут истории успеха от выпускников и объяснят, как работает студенческий Единый деканат, Научно-техническая библиотека и профбюро.

В 09:00 возле главного корпуса (проспект Ленина, 30) для всех студентов Политеха начнет работу фотозона и раздача капкейков с пожеланиями. А в 10:00 на площадке возле Международного культурного центра ТПУ (улица Усова, 13в) студенты пройдут интерактивный квест «Прививка политеховедением». Он будет состоять из пяти испытаний, в которых участникам необходимо проявить свои навыки в спорте, творчестве, науке, оказании первой помощи и военном деле. Все прошедшие квест студенты на финише получат фирменные наклейки вуза.

В течение всего дня сотрудники комплекса музеев вуза и томские гиды будут водить экскурсии по кампусу. Студенты узнают об архитектуре Европейского квартала на территории кампуса вуза, истории ТПУ, тайнах старинных корпусов университета и подземных ходах под ними. Количество участников в группах ограничено до десяти. При себе необходимо иметь паспорт и средства индивидуальной защиты.

Главным событием Дня знаний станет розыгрыш в прямом эфире iPhone 12 Pro Max, iPhone 11 и трех годовых абонементов в спорткомплекс с бассейном «Политехник». Участвовать в нем могут первокурсники бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Вся программа мероприятий ко Дню знаний в ТПУ, подробности и детали — на сайте.

ТГУ

1 сентября, в День знаний, в 12:00 на YouTube-канале и в социальных сетях Томского государственного университета начнется онлайн-трансляция реалити-шоу «Привет! Я – ТГУ». В прямом эфире первокурсники будут знакомиться с университетом, в котором им предстоит учиться, и возможностями, которые он дает.

«Основная задача Дня знаний – показать первокурсникам, сколько дверей открывает перед ними университет, и заложить в них мысль о том, что в ТГУ каждый сам строит свою жизнь и развивает свою личность в любом направлении, в каком только захочет. Все возможности для этого есть. И это не пустые слова, мы на реальных примерах покажем, что всё возможно», – отмечает один из организаторов шоу, директор Центра культуры ТГУ Игорь Муравьев.

Во время трансляции много внимания будет уделено научной деятельности университета и тому, как молодые ученые решают сложные научно-технические задачи. Вчерашние школьники узнают о деятельности Большого университета Томска и проекте межуниверситетского кампуса, который, как пишет пресс-служба ТГУ, за ближайшие пять лет кардинально расширит возможности обучающихся. Все серьезные и важные темы будут переплетаться с творческими номерами от университетских коллективов. 

ТУСУР

1 сентября, в День знаний, студентов ждёт знакомство с деканами их факультетов и, конечно, праздник. В студенческом городке для первокурсников подготовят интерактивные развлекательные площадки, выступление кавер-групп, лаунж-зону и фуд-корт, где они смогут познакомиться друг с другом в уютной и комфортной атмосфере.

Начало мероприятий — в 18:00 на спортивной площадке между четвертым и шестым общежитиями.

ТГПУ

Первокурсников томского педа завтра ждет праздничная программа с погружением в студенческую жизнь. А также —  встречи с администрациями и преподавателями факультетов и институтов. По факультетам:

ИИЯМС:

10.30 – пр. Комсомольский, 75, ауд. 335, 427.
11.30 – актовый зал первого корпуса (пр. Комсомольский, 75, 3 этаж).

ФПСО:

10.00 – актовый зал первого корпуса.
11.30 – пр. Комсомольский, 75, ауд. 335.

ФФКиС:

10.00 – актовый зал первого корпуса.
12.00 – ул. Киевская, 62а, ауд. 43.

ИД:

12.00 – пр. Комсомольский, 75, ауд. 229.
13.00 – актовый зал первого корпуса.

ФМФ:

11.30 – актовый зал первого.
13.00 – пр. Комсомольский, 75, ауд. 253.

ИФФ:

13.30 – пр. Комсомольский, 75, ауд. 229.
14.30 – актовый зал первого корпуса.

БХФ:

13.30 – ул. Герцена, 47, ауд. 15.
14.30 – актовый зал первого корпуса.

ТЭФ (ФЭУ + ФТП):

10.00 – ул. Карла Ильмера, 15/1, ауд. 102.
13.00 – актовый зал первого корпуса.

Также завтра в университете стартует акция «Что день грядущий нам готовит?» — об изменениях в вузе, новых проектах ТГПУ. А в 12:00 будут подведены итоги розыгрыша от Профсоюзной организации студентов ТГПУ.

Подробнее — в группе университета.

ТГАСУ

Знакомство первокурсников с университетом начнется с 8:00. На входе первого корпуса молодых людей будут встречать кураторы студенческих групп из числа старшекурсников, волонтеры профсоюзной организации студентов, вузовского клуба и студенческих отрядов университета. Они помогут сориентироваться в кампусе и проведут их на первую встречу с представителями факультетов. 

Традиционный праздничный концерт от вузовского клуба пройдет в дистанционном формате. Онлайн-выступления артистов можно будет посмотреть в социальных сетях университета.

Материал дополняется.

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