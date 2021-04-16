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16 апреля,
2021
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И.о.мэра Михаил Ратнер предложил депутату думы Максиму Забелину должность в мэрии

ТВ2
ТВ2
56 минут назад

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер предложил депутату Думы Томска Максиму Забелину возглавить транспортное направление в мэрии в должности замначальника департамента городского хозяйства.

«У нас есть департамент городского хозяйства, который занимается огромным количеством вопросов. Я предлагаю возглавить Максиму Забелину транспортное направление в администрации города Томска. У вас сегодня нет ряда компетенцией — вы не знаете бюджетный процесс, антимонопольное законодательства. Сегодня нет этой ставки. Я вам публично предлагаю занять это место, набрать мощей и стать перспективным руководителем», — сказал Ратнер во время выступления. 

И.о.мэра Михаил Ратнер предложил депутату думы Максиму Забелину должность в мэрии

Департамент городского хозяйства с 2014 года возглавлял Владимир Брюханцев. В марте он заявил, что уходит в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровья. После этого томичи стали предлагать на эту должность Максима Забелина. 


Максим Забелин в думе входит в состав комитетов дорожного хозяйства и по спорту и молодежной политике. 


Интервью с ним можно прочитать здесь

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