И.о.мэра Михаил Ратнер предложил депутату думы Максиму Забелину должность в мэрии

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер предложил депутату Думы Томска Максиму Забелину возглавить транспортное направление в мэрии в должности замначальника департамента городского хозяйства.

«У нас есть департамент городского хозяйства, который занимается огромным количеством вопросов. Я предлагаю возглавить Максиму Забелину транспортное направление в администрации города Томска. У вас сегодня нет ряда компетенцией — вы не знаете бюджетный процесс, антимонопольное законодательства. Сегодня нет этой ставки. Я вам публично предлагаю занять это место, набрать мощей и стать перспективным руководителем», — сказал Ратнер во время выступления.

Департамент городского хозяйства с 2014 года возглавлял Владимир Брюханцев. В марте он заявил, что уходит в отставку по собственному желанию из-за состояния здоровья. После этого томичи стали предлагать на эту должность Максима Забелина.





Максим Забелин в думе входит в состав комитетов дорожного хозяйства и по спорту и молодежной политике.





Интервью с ним можно прочитать здесь