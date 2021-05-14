И.о. замглавы Хакасии осужден на девять лет за взятки

Бывший и.о. заместителя главы Хакасии Сергей Новиков получил девять лет колонии и штраф в 60 млн за взяточничество.

Суд признал Новикова по статье «Получение взятки в особо крупном размере». В ходе слушания было установлено, что экс-чиновник в 2019 году в рамках реализации национального проекта заключил с подрядной организацией госконтракт на сумму более 480 млн на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната.





«Новиков требовал от представителя подрядной организации взятку в сумме не менее 12 миллионов рублей за организованное им покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса о победе в аукционе по заключению указанного контракта, создании комфортных условий строительства, приема работ и первоочередное перечисление денежных средств за выполненные работы», — сообщили в СК.





В апреле 2020 года Новиков получил в Абакане взятку в размере 2 млн. В ходе следствия на его имущество стоимостью более 45 млн рублей был наложен арест. Суд назначил бывшему чиновнику девять лет колонии строгого режима и и штраф в размере 60,5 млн рублей, пишет Тайга.инфо.







Ранее издание писало, что Новиков задержан по подозрению в получении взятки. В отношении него возбудили уголовное дело, сообщала пресс-служба правительства региона.





«Действительно, Сергей Новиков задержан. Сейчас проходят следственные действия. Окончательное решение предстоит вынести суду, — говорил глава республики Валентин Коновалов. — Если будет доказано, что Новиков виновен, считаю такие действия недопустимыми, и он тогда должен быть наказан по всей строгости закона».