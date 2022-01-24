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И.о. мэра Томска Ратнер: Область должна помочь со строительством приюта для бездомных животных

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И.о. мэра Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию с бездомными животными в Томске. Он назвал «давно назревшей» инициативу губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных.

«Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся. В Томске каждый год приют «Верный друг», выполняющий по муниципальному контракту функции единой службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных, занимается их содержанием, чипированием и стерилизацией. Более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону, их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет, он и так переполнен. Такие проблемы — практически во всех муниципальных образованиях страны», — описывает ситуацию Ратнер.

Он напомнил, что в прошлом году администрация Томска совместно с депутатами подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. В частности, предлагалось ввести обязательный учет и маркировку домашних животных, ужесточить ответственность за жестокое обращение с ними, а также завершить работу по разработке проекта создания типовых приютов для животных без владельцев. 

«Документ среди прочего предлагал установить понятие «агрессивное животное с признаками проявления бешенства» и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако мы получили ответ, что внесение данной инициативы преждевременно. Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона. Эту позицию поддерживают Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск и другие города Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Сейчас составляются соответствующие предложения в федеральную Думу.  Мы, в свою очередь, намерены обратиться за поддержкой этой инициативы к депутатам-томичам, работающим на федеральном уровне», — подчеркнул Ратнер. 

Добавим, по действующему законодательству в Томске должен быть построен приют для бездомных животных. В настоящее время власти города уже подготовили проектно-сметную документацию. По оценке, на строительство приюта потребуется около 120 млн рублей. В бюджете города таких денег нет.

«Необходимо также решить вопрос со строительством в Томске приюта для содержания безнадзорных собак, потому что действующий пункт передержки не справляется. Полномочия по регулированию численности безнадзорных животных нам переданы областной властью, будет правильно, если наши областные коллеги предусмотрят и средства на расширение приюта», — добавил Ратнер.

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