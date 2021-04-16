И.о. мэра Томска: «Пытаемся создать условия для работы платных парковок»

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер во время отчета в думе рассказал, что администрация города прорабатывает вопрос создания платных парковок.

Мы пытаемся создать условия, чтобы у нас все-таки заработали платные парковки, хотя этот механизм горожане и оценивают отрицательно, — заявил Ратнер во время выступления. — К сожалению, областные коллеги запретили делать платные парковки у зданий органов муниципальной власти, где мы изначально планировали их поставить. Сейчас ищем площадки, которые будут интересны

И.о. мэра добавил, что городские власти постараются привлечь бизнес для строительства городских парковок. Подробной программы у администрации Томска пока нет, сейчас решается вопрос, где разместить парковочные места.





Напомним, еще в марте 2019 года в мэрии обсуждалась возможность создания платных парковочных мест не только около администрации и Думы Томска, но и в каждом районе города. Тогда мэр города Иван Кляйн говорил, что количество автомобилей в городе надо ограничивать по мере увеличения численности населения и личных авто — в том числе и путем усовершенствования системы общественного транспорта и выделения велодорожек.





В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Данную инициативу поддержали замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Ряд депутатов высказались против. Они отметили недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в ряде районов города.





Подробнее о парковках мы писали здесь.



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