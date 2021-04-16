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16 апреля,
2021
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И.о. мэра Томска: «Пытаемся создать условия для работы платных парковок»

ТВ2
ТВ2
23 минуты назад

Исполняющий обязанности мэра Томска Михаил Ратнер во время отчета в думе рассказал, что администрация города прорабатывает вопрос создания платных парковок.

Мы пытаемся создать условия, чтобы у нас все-таки заработали платные парковки, хотя этот механизм горожане и оценивают отрицательно, — заявил Ратнер во время выступления. — К сожалению, областные коллеги запретили делать платные парковки у зданий органов муниципальной власти, где мы изначально планировали их поставить. Сейчас ищем площадки, которые будут интересны 

И.о. мэра Томска: «Пытаемся создать условия для работы платных парковок»

И.о. мэра добавил, что городские власти постараются привлечь бизнес для строительства городских парковок. Подробной программы у администрации Томска пока нет, сейчас решается вопрос, где разместить парковочные места.


Напомним, еще в марте 2019 года в мэрии обсуждалась возможность создания платных парковочных мест не только около администрации и Думы Томска, но и в каждом районе города. Тогда мэр города Иван Кляйн говорил, что количество автомобилей в городе надо ограничивать по мере увеличения численности населения и личных авто — в том числе и путем усовершенствования системы общественного транспорта и выделения велодорожек.


В 2020 году власти города предложили снизить норматив на парковки. Они предлагают ввести норматив 1 парковочное место на 100 квадратных метров жилой площади. Данную инициативу поддержали замгубернатора по строительству Евгений Паршуто, заммэра Алексей Макаров. Ряд депутатов высказались против. Они отметили недостаточную развитость транспортной инфраструктуры в ряде районов города.


Подробнее о парковках мы писали здесь.

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