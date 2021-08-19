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Главная Новости И.о. мэра Томска о Дне томича: «Полномасштабного праздника в этом году не будет»
Новости

И.о. мэра Томска о Дне томича: «Полномасштабного праздника в этом году не будет»

ТВ2
ТВ2 ТВ2
2 часа назад

Администрация Томска прорабатывает несколько вариантов празднования Дня томича, рассказал журналистам и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. В 2020 году празднование уже отменяли из-за пандемии коронавируса. 

«Наверное, такого размаха, с каким мы праздновали День томича в 2019 году, не будет, — рассказал Ратнер. — В любом случае, работаем в зависимости от обстановки эпидемиологической. Прорабатываются несколько вариантов, но сегодняшняя картина говорит о том, что полномасштабного праздника в этом году не будет.»

Напомним, с 2014 года День томича отмечается общегородскими гуляниями 7 сентября. В 2020 году празднование отменили из-за пандемии коронавируса. О том, как отметили День томича в 2019 году, читайте в этом материале.  

 

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