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  3. И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заболел коронавирусом
Новости

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заболел коронавирусом

ТВ2 ТВ2

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится дома, на изоляции, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

В администрации уточняют, что болезнь протекает в легкой форме, и Михаил Ратнер продолжает работать из дома.

Автор:  пресс-служба мэрии Томска
Автор:  пресс-служба мэрии Томска

Накануне коронавирусом заболели 980 жителей Томской области. В России за последние сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд. 

Рекорды заболеваемости в стране обновляются на протяжении нескольких дней подряд, это связано со вспышкой заболеваемости омикрон-штаммом, который отличается от предыдущих большей заразностью.

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