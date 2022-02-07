И.о. мэра Томска Михаил Ратнер заболел коронавирусом

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер получил положительный тест на коронавирус. Сейчас он находится дома, на изоляции, сообщает пресс-служба мэрии Томска.
В администрации уточняют, что болезнь протекает в легкой форме, и Михаил Ратнер продолжает работать из дома.
Накануне коронавирусом заболели 980 жителей Томской области. В России за последние сутки выявлен 180 071 случай заражения коронавирусом — это новый суточный рекорд.
Рекорды заболеваемости в стране обновляются на протяжении нескольких дней подряд, это связано со вспышкой заболеваемости омикрон-штаммом, который отличается от предыдущих большей заразностью.