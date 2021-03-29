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29 марта,
2021
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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию по поводу публичных слушаний в Академгородке

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер прокомментировал обращение жителей Акадегородка, не согласных с проведением общественных обсуждений по созданию новой территориальной зоны О-7.

«Администрация города максимально учитывает мнение жителей Томска по всем вопросам, в том числе, по вопросам застройки того или иного городского района, — отметил Ратнер. — Именно для этого проводятся общественные слушания и общественные обсуждения. Такой формат позволяет горожанам высказаться по поводу того или иного проекта, выступить с аргументированными возражениями, альтернативными решениями. Однако обращение инициативной группы по-моему мнению больше походит на ультиматум. Требование запретить строительство жилья в районе Академгородка не содержит конструктивной позиции. Так можно блокировать любой проект по развитию города, если кому-то он по какой-то причине не понравится».

Ратнер отметил, что готов встретиться с жителями Академгородка и поселка Наука, с президиумом ТНЦ СО РАН.


«Готов выслушать всех, чтобы понять, что в возражениях инициаторов обращений объективного, а что субъективного. Такие встречи намерен провести в ближайшее время. В любом случае, все проблемы нужно обсуждать, находить компромиссы, взаимоприемлемые решения в интересах развития Томска. И к такому разговору необходимо привлечь экспертов, специалистов, чтобы верх брали не эмоции, а здравый смысл и профессиональный подход», — подчеркнул и.о. мэра.

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер прокомментировал ситуацию по поводу публичных слушаний в Академгородке

Напомним, 12 марта администрация Томска объявила о начале общественных слушаний. В мэрии предлагают создать на территории Акадегородка градостроительную зону О-7. На этой территории будет разрешено строительство объектов научной и научно-производственной деятельности, а также обслуживающих объектов (мастерские, гаражи, гостиница, объекты общественного питания). Строительство жилых домов в зоне О-7 будет запрещено.


Часть жителей Акадегородка не поддержали данную инициативу. Они направили в мэрию несколько открытых писем, в которых, в том числе, потребовали отправить в отставку заммэра Алексея Макарова.


Подробнее обо всей ситуации читайте здесь


Томичи собирают подписи за отставку заммэра Макарова

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