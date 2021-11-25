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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер о капремонте школ: В приоритете лицей № 8

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Администрация Томска надеется в ближайшее время объявить аукцион на проведение ряда ремонтных работ в лицее № 8. Об этом ТВ2 сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер

«Сейчас главная задача для нас — лицей № 8. Мы сейчас находимся в состоянии поиска дополнительных ресурсов. Я чуть опережаю события, но надеюсь, что в ближайшее время мы объявим аукцион на те виды работ, на которые сегодня есть ресурсы в городском бюджете. Дальше работаем на поиск дополнительных ресурсов (это порядка 100 млн рублей)», — рассказал Михаил Ратнер.

Судебные приставы опечатали здание лицея по требованию прокуратуры в августе 2019 года, буквально за три дня до начала занятий. Экспертиза проектно-сметной документации была завершена в октябре 2021 года. К этому времени завершился капитальный ремонт спортивного зала, который был пристроен к основному зданию школы в 1960-е годы. Строители выполнили здесь санитарно-технические работы, смонтировали новые инженерные системы, системы отопления, заменили окна, отштукатурили помещение.

В целом, в бюджете на 2021 заложены 167 млн рублей на ремонт лицей № 8. Общая стоимость капитального ремонта лицея в ценах второго квартала 2021 года составляет почти 286 млн рублей.

Добавим, что также в бюджет 2022 года заложены деньги на разработку ПСД тех школ, в которых планируется проведение капитального ремонта в рамках федеральной программы.

«Мы активно работаем с регионом и федерацией, чтобы включиться в госпрограмму «Школа». От имени губернатора направлена заявка, в которой фигурирует и 2022, и 2023 год. В первом этапе у нас четыре школы, во втором — столько же. Надеемся на помощь из федерального бюджета», — отметил Ратнер.

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