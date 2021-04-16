И.о. мэра Томска: Денег на ремонт дорог второй и третьей категории катастрофически не хватает

В Томске за два года реализации нацпроекта отремонтировано 32 километра дорог. Однако денег на ремонт дорог второй и третьей категории в бюджете Томска не хватает. Об этом сказал и.о. мэра города во время отчета о деятельности администрации в 2020 году.

«За два года в Томске отремонтировано больше 32 километров дорог. По протяженности это соответствует четырем проспектам Ленина. Вроде бы много, но не будем забывать, что в городе 960 километров дорог. А финансовые средства направляются только на ту часть, которая включена в программу развития транспортной инфраструктуры. А это только 300 километров», — отметил Ратнер.





Площадь уложенного асфальта в 2020 году по нацпроекту составила 340 тыс. кв. м. Комплексный ремонт был проведен подрядчиками администрации на таких улицах, как Усова, Артема, Елизаровых, 79-й Гв. Дивизии, Пушкина, Пушкинская развязка, пл. Соляная, Профсоюзная, Пролетарская и пр. Ленина. Здесь был уложен новый асфальт, установлены бордюрные камни, отремонтированы тротуары на 42 тыс. кв. м с учетом потребностей маломобильных людей, выполнено озеленение.





«Для ремонта дорог, которые входят в нацпроект, требуется софинансирование, соотношение которого не оптимальное. На оставшиеся 600 километров, куда входят дороги второй и третьей категории, средств катастрофически не хватает. Эта проблема — одна из задач, которую нам предстоит решить в будущем», — подчеркнул Ратнер.