И.о. мэра сам предложил сократить расходы на СМИ на 8 млн рублей

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И.о. мэра Томска Михаил Ратнер сегодня на заседании Думы города Томска предложил сократить расходы на СМИ еще на 8 млн рублей и направить эти средства на капитальный ремонт школы №19 в районе Спичфабрики.

Ранее мэрия Томска в бюджете на 2021 год на программу «Развитие городского сообщества» заложила финансирование в размере 26,6 млн рублей (в 2020 году – чуть менее 32 млн). Основная часть средств (20,5 млн) – это расходы администрации города в области на средства массовой информации. После работы согласительной комиссии депутатам удалось сократить расходы на СМИ на 1,5 млн рублей и перенаправить эти деньги на развитие ТОСов. Независимые депутаты настаивали, что расходы на СМИ можно еще сократить.

Много говорят о тратах на СМИ и на автопарк администрации, что это жалкие доли процентов от всего бюджета. Но подождите... Самая большая статья расходов городского бюджета — это образование (почти 60%). Там не резать, а увеличивать нужно. Так же ремонт дорог, благоустройство, кап. ремонт и строительство соц. объектов. Всем известно, что по статистике в России на 1 украденный рубль приходится 10 бездарно про.. неэффективно потраченных. Мы продолжим настаивать на полном исключении ненужных трат на пиар и комфорт, — написал Андрей Фатеев накануне заседания гордумы.

И вот сегодня мэрия сама приняла решение сократить расходы на СМИ направить эти деньги на капремонт школы №19. Напомним, на заседании комитета по социальной политике Думы города Томска при обсуждении проекта бюджета на 2021 год выяснилось, что нет денег на завершение ремонта. Депутат от «Единой России», директор школы №19 Татьяна Богомолова, была в шоке, когда обнаружила, что в финансовом плане на 2021 год не обнаружила своей школы.

«Мы вводим очень плохую практику. У нас действительно очень старое здание 30-х годов, его полностью окопали изнутри и снаружи. Новая кровля сделана на одну треть, и то с нарушениями. Поскольку кровля сделана не полностью, есть вероятность, что старая кровля будет протекать на свежеотремонтированные стены. И у меня есть очень большие сомнения, что в таком состоянии Роспотребнадзор позволит открыть школу», — добавила тогда Татьяна Богомолова.

Всего на ремонт школы выделили 9,5 млн рублей и этого, конечно, не хватит на завершение ремонта, но это лучше, чем ничего. Всего на школу №19 нужно более 100 млн рублей. Эти деньги заложены в бюджете в графе «безвозмездные поступления» (из обладминистрации – прим. ред.), но будут они или нет — это большой вопрос.