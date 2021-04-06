И.о. мэра о масштабном отключении воды в Томске: Не проводить работы нельзя

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С 23 по 25 апреля значительная часть Томска останется без холодной воды. Многие жители города недовольны таким масштабным отключением, однако необходимость в замене труб назрела.

«Прокуратура проверяет законность этого мероприятия. С технической точки зрения я хотел бы ресурсников поддержать. В прошлом году из-за пандемии отключение не было согласовано. Но не проводить нельзя. Точка невозврата подходит», — подчеркнул и.о. мэра Михаил Ратнер.

Он отметил, что сейчас начнется массированное информирование населения.

«Проведу совещание, чтобы понять, как будет организована схема подвоза воды, где будут места. Мы договорились о том, чтобы организовать движение волонтеров, чтобы они помогали с доставкой воды для пожилых людей», — добавил Ратнер.

В свою очередь, депутат Думы Томска Владимир Самокиш предложил попросить помощи у «Томского пива» в организации доставки воды населению.

«Учитывая, сколько улиц останутся без воды, эти бочки лишними не будут. Остаются вопросы: кто будет развозить, разливать, пополнять и самое главное- на каких условиях «Томское пиво» согласится на сотрудничество. Все эти вопросы можно решить в рабочем порядке, пока есть время. Мы со своей стороны готовы помочь оперативно информировать людей о размещении и графике работы бочек», — сказал Самокиш.