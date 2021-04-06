И.о. мэра о масштабном отключении воды в Томске: Не проводить работы нельзя

С 23 по 25 апреля значительная часть Томска останется без холодной воды. Многие жители города недовольны таким масштабным отключением, однако необходимость в замене труб назрела.
«Прокуратура проверяет законность этого мероприятия. С технической точки зрения я хотел бы ресурсников поддержать. В прошлом году из-за пандемии отключение не было согласовано. Но не проводить нельзя. Точка невозврата подходит», — подчеркнул и.о. мэра Михаил Ратнер.
Он отметил, что сейчас начнется массированное информирование населения.
«Проведу совещание, чтобы понять, как будет организована схема подвоза воды, где будут места. Мы договорились о том, чтобы организовать движение волонтеров, чтобы они помогали с доставкой воды для пожилых людей», — добавил Ратнер.
В свою очередь, депутат Думы Томска Владимир Самокиш предложил попросить помощи у «Томского пива» в организации доставки воды населению.
«Учитывая, сколько улиц останутся без воды, эти бочки лишними не будут. Остаются вопросы: кто будет развозить, разливать, пополнять и самое главное- на каких условиях «Томское пиво» согласится на сотрудничество. Все эти вопросы можно решить в рабочем порядке, пока есть время. Мы со своей стороны готовы помочь оперативно информировать людей о размещении и графике работы бочек», — сказал Самокиш.
С 23 по 25 апреля «Томскводоканал» отключает магистральный водовод №9, снабжающий водой Кировский, Советский и часть Ленинского районов Томска (от пересечения пр. Ленина и пл. Ленина до пересечения пр. Ленина и ул. 5-й Армии).
Специалисты предприятия заменят участок водопроводной линии на 77 скважине (диаметр – 1020 мм, длина – 48 метров) с переключением. На 81 скважине также будет произведена замена аварийного участка и запорной арматуры. Кроме того, предстоит замена шести узловых задвижек на пересечениях крупных городских водопроводных линий.
Магистральный водопровод №9 прокладывался с 1966 по 1973 гг. По оценкам специалистов, гарантийный срок эксплуатации этого водовода истек.
Работы будут проводиться в круглосуточном режиме, будет задействовано около 50 человек личного состава «Томскводоканала» и около 20 человек привлечённых организаций, порядка 30 единиц спецтехники предприятия и около 10 единиц дополнительной спецтехники.
Таким образом, водоснабжение ограничат с 00:00 23 апреля до 16:00 25 апреля. Со списком адресов можно ознакомиться здесь.