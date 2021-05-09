Добрые новости
09 мая,
2021
7
фото
Новости

И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Церемония возложения цветов к мемориалу боевой и трудовой славы томичей прошла в Томске в Лагерном саду. 

И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом

«Для всех нас 9 Мая – особенный, самый главный праздник. В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы всегда будем помнить о мужестве и подвиге наших дедов и прадедов, принявших бессмертный бой и победивших в нем. Наш святой долг – передать эту эстафету памяти детям и внукам, продолжателям славных дел и традиций поколения победителей!» – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.


Он уточнил, что массового празднования Дня Победы не будет из-за санитарных ограничений.


«Посмотрим, как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Надеемся, что настанет то время (наверное, оно будет летом), когда мы сможем организовать салют и порадоваться все вместе…» – сказал Ратнер.


Добавим, что сегодня с  9.00 до 15.00 в Лагерном саду также пройдет выставка ретротехники. Горожане смогут посидеть за рулем автомобилей военных лет и сфотографироваться с ними.

И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
Фото: пресс-служба обладминистрации
И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
Фото: пресс-служба обладминистрации
И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
Фото: пресс-служба обладминистрации
И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом
Фото: пресс-служба обладминистрации
Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.