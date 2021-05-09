И.о. мэра Михаил Ратнер: Парад Победы в Томске может пройти летом

Церемония возложения цветов к мемориалу боевой и трудовой славы томичей прошла в Томске в Лагерном саду.

«Для всех нас 9 Мая – особенный, самый главный праздник. В каждой семье есть свои герои Великой Отечественной. Сколько бы лет ни прошло со дня Великой Победы, мы всегда будем помнить о мужестве и подвиге наших дедов и прадедов, принявших бессмертный бой и победивших в нем. Наш святой долг – передать эту эстафету памяти детям и внукам, продолжателям славных дел и традиций поколения победителей!» – отметил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.





Он уточнил, что массового празднования Дня Победы не будет из-за санитарных ограничений.





«Посмотрим, как будет складываться эпидемиологическая ситуация. Надеемся, что настанет то время (наверное, оно будет летом), когда мы сможем организовать салют и порадоваться все вместе…» – сказал Ратнер.





Добавим, что сегодня с 9.00 до 15.00 в Лагерном саду также пройдет выставка ретротехники. Горожане смогут посидеть за рулем автомобилей военных лет и сфотографироваться с ними.